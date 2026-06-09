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  • Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира

Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира

Сегодня, 15:56

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о выросшем уровне вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Сафонов входит в топ-8 лучших вратарей мира на сегодняшний день. Победа в Лиге чемпионов в статусе основного голкипера упрочила его позиции в мировом футболе. Он на слуху.

Думаю, в России о нeм теперь знают даже люди, далeкие от футбола. Если бы Матвей играл на ЧМ-2026, шансы получить приз имени Льва Яшина были бы очень высоки», – заявил Ташуев.

  • 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро и выиграл 8 трофеев.
  • Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
  • Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
  • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 Лига чемпионов Енисей ПСЖ Сафонов Матвей Ташуев Сергей
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