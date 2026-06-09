Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о выросшем уровне вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Сафонов входит в топ-8 лучших вратарей мира на сегодняшний день. Победа в Лиге чемпионов в статусе основного голкипера упрочила его позиции в мировом футболе. Он на слуху.

Думаю, в России о нeм теперь знают даже люди, далeкие от футбола. Если бы Матвей играл на ЧМ-2026, шансы получить приз имени Льва Яшина были бы очень высоки», – заявил Ташуев.