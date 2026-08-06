Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ

«Штурм» в гостях проиграл «Фенербахче» со счетом 0:2 в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Ворота австрийского клуба в этом матче защищал 22-летний российский голкипер Даниил Худяков. Ранее он сыграл на ноль в 2 матчах 2-го отборочного раунда ЛЧ.
«Буде-Глимт» на выезде сыграл вничью с «Юнион СЖ» со счетом 3:3.
В этой встрече ворота норвежского клуба защищал Никита Хайкин, заявленный на эту стадию Лиги чемпионов как россиянин.
Ранее 31-летний вратарь провел без пропущенных голов 5 подряд игр в чемпионате Норвегии, где его сухая серия длится уже 478 минут.
Лига чемпионов. 3 раунд
Фенербахче - Штурм - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Талиска, 9; 2:0 - М. Гринвуд, 45.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Фенербахче
Штурм
Мерт Гюнок
0%
Милан Шкриньяр
0%
Натан Аке
0%
Нельсон Семеду
0%
Джейден Остерволде
0%
Н'Голо Канте
0%
Маттео Гендузи
0%
Талиска
0%
Керем Актюркоглу
0%
Мэйсон Гринвуд
0%
Марко Асенсио
0%
Арчи Браун
0%
Мерт Мюлдюр
0%
Ирфан Кахведжи
0%
Фред
0%
Огуз Айдын
0%
Показать всех игроков
Даниил Худяков
0%
Джейланд Митчелл
0%
Йон Горенц-Станкович
0%
Альберт Вальчи
0%
Якоб Хёдль
0%
Эмран Согло
0%
Лука Вайнхандл
0%
Юрген Хайль
0%
Симон Зайдль
0%
Шимон Влодарчик
0%
Сиди Джатта
0%
Райан Фоссо
0%
Гизо Мамагеишвили
0%
Аксель Кайомбо
0%
Belmin Beganovic
0%
Нельсон Вайпер
0%
Показать всех игроков
Лига чемпионов. 3 раунд
Юнион СЖ - Буде-Глимт - 3:3 (1:2)
Голы: 0:1 - П. Берг, 20; 1:1 - Р. Флоруч, 25; 1:2 - О. Бломберг, 29 (с пенальти); 2:2 - Р. Флоруч, 45+4; 3:2 - Д. Промис, 88; 3:3 - О. Бьортуфт, 90+1.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Юнион СЖ
Буде-Глимт
Вик Шамбаре
0%
Кевин Мак Аллистер
0%
Массире Силла
0%
Росс Сайкс
0%
Камил ван де Перре
0%
Роб Скофс
0%
Дариус Олару
0%
Гилерме Смит
0%
Анан Халаили
0%
Мохаммед Фусейни
0%
Рауль Флоруч
0%
Nikki Havenaar
0%
Бесфорт Зенели
0%
Усейну Нианг
0%
Кевин Родригес
0%
Дэвид Промис
0%
Показать всех игроков
Никита Хайкин
0%
Фредрик-Андре Бьоркан
0%
Один-Лурас Бьортуфт
0%
Йостейн Гундерсен
0%
Патрик Берг
0%
Фредрик Сьоволд
0%
Сондре-Брунстад Фет
0%
Сондре Аукленд
0%
Йенс Хеуге
0%
Ола Брюнхильдсен
0%
Оле-Дидрик Бломберг
0%
Хайтам Алеесами
0%
Джошуа Китолано
0%
Исак Дыбвик Мяяття
0%
Андреас Хельмерсен
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»