Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ

«Штурм» в гостях проиграл «Фенербахче» со счетом 0:2 в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Ворота австрийского клуба в этом матче защищал 22-летний российский голкипер Даниил Худяков. Ранее он сыграл на ноль в 2 матчах 2-го отборочного раунда ЛЧ.

«Буде-Глимт» на выезде сыграл вничью с «Юнион СЖ» со счетом 3:3.

В этой встрече ворота норвежского клуба защищал Никита Хайкин, заявленный на эту стадию Лиги чемпионов как россиянин.

Ранее 31-летний вратарь провел без пропущенных голов 5 подряд игр в чемпионате Норвегии, где его сухая серия длится уже 478 минут.

Лига чемпионов. 3 раунд Фенербахче - Штурм - 2:0 (1:0) Голы: 1:0 - Талиска, 9; 2:0 - М. Гринвуд, 45. Голосуй за лучшего игрока матча Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче Фенербахче Штурм Мерт Гюнок 0% Милан Шкриньяр 0% Натан Аке 0% Нельсон Семеду 0% Джейден Остерволде 0% Н'Голо Канте 0% Маттео Гендузи 0% Талиска 0% Керем Актюркоглу 0% Мэйсон Гринвуд 0% Марко Асенсио 0% Арчи Браун 0% Мерт Мюлдюр 0% Ирфан Кахведжи 0% Фред 0% Огуз Айдын 0% Показать всех игроков Даниил Худяков 0% Джейланд Митчелл 0% Йон Горенц-Станкович 0% Альберт Вальчи 0% Якоб Хёдль 0% Эмран Согло 0% Лука Вайнхандл 0% Юрген Хайль 0% Симон Зайдль 0% Шимон Влодарчик 0% Сиди Джатта 0% Райан Фоссо 0% Гизо Мамагеишвили 0% Аксель Кайомбо 0% Belmin Beganovic 0% Нельсон Вайпер 0% Показать всех игроков Таблица турнира Календарь турнира