Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ

Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ

6 августа, 14:09

«Штурм» в гостях проиграл «Фенербахче» со счетом 0:2 в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Ворота австрийского клуба в этом матче защищал 22-летний российский голкипер Даниил Худяков. Ранее он сыграл на ноль в 2 матчах 2-го отборочного раунда ЛЧ.

«Буде-Глимт» на выезде сыграл вничью с «Юнион СЖ» со счетом 3:3.

В этой встрече ворота норвежского клуба защищал Никита Хайкин, заявленный на эту стадию Лиги чемпионов как россиянин.

Ранее 31-летний вратарь провел без пропущенных голов 5 подряд игр в чемпионате Норвегии, где его сухая серия длится уже 478 минут.

Лига чемпионов. 3 раунд
Фенербахче - Штурм - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Талиска, 9; 2:0 - М. Гринвуд, 45.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Фенербахче
Штурм
Мерт Гюнок
0%
Милан Шкриньяр
0%
Натан Аке
0%
Нельсон Семеду
0%
Джейден Остерволде
0%
Н'Голо Канте
0%
Маттео Гендузи
0%
Талиска
0%
Керем Актюркоглу
0%
Мэйсон Гринвуд
0%
Марко Асенсио
0%
Арчи Браун
0%
Мерт Мюлдюр
0%
Ирфан Кахведжи
0%
Фред
0%
Огуз Айдын
0%
Показать всех игроков
Даниил Худяков
0%
Джейланд Митчелл
0%
Йон Горенц-Станкович
0%
Альберт Вальчи
0%
Якоб Хёдль
0%
Эмран Согло
0%
Лука Вайнхандл
0%
Юрген Хайль
0%
Симон Зайдль
0%
Шимон Влодарчик
0%
Сиди Джатта
0%
Райан Фоссо
0%
Гизо Мамагеишвили
0%
Аксель Кайомбо
0%
Belmin Beganovic
0%
Нельсон Вайпер
0%
Показать всех игроков
Таблица турнира Календарь турнира

Лига чемпионов. 3 раунд
Юнион СЖ - Буде-Глимт - 3:3 (1:2)
Голы: 0:1 - П. Берг, 20; 1:1 - Р. Флоруч, 25; 1:2 - О. Бломберг, 29 (с пенальти); 2:2 - Р. Флоруч, 45+4; 3:2 - Д. Промис, 88; 3:3 - О. Бьортуфт, 90+1.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Юнион СЖ
Буде-Глимт
Вик Шамбаре
0%
Кевин Мак Аллистер
0%
Массире Силла
0%
Росс Сайкс
0%
Камил ван де Перре
0%
Роб Скофс
0%
Дариус Олару
0%
Гилерме Смит
0%
Анан Халаили
0%
Мохаммед Фусейни
0%
Рауль Флоруч
0%
Nikki Havenaar
0%
Бесфорт Зенели
0%
Усейну Нианг
0%
Кевин Родригес
0%
Дэвид Промис
0%
Показать всех игроков
Никита Хайкин
0%
Фредрик-Андре Бьоркан
0%
Один-Лурас Бьортуфт
0%
Йостейн Гундерсен
0%
Патрик Берг
0%
Фредрик Сьоволд
0%
Сондре-Брунстад Фет
0%
Сондре Аукленд
0%
Йенс Хеуге
0%
Ола Брюнхильдсен
0%
Оле-Дидрик Бломберг
0%
Хайтам Алеесами
0%
Джошуа Китолано
0%
Исак Дыбвик Мяяття
0%
Андреас Хельмерсен
0%
Показать всех игроков
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Российский голкипер в Австрии получил повреждение
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Буде-Глимт Штурм Фенербахче Юнион СЖ Хайкин Никита Худяков Даниил
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
2
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
2
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
5
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
2
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
2
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Все новости
Все новости
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
11 сентября
1
Символическая сборная 1-го тура Лиги чемпионов
11 сентября
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
11 сентября
2
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
11 сентября
15
Тренер «Баварии» прокомментировал разгром норвежского клуба
11 сентября
Фабрегас оценил разгромную победу «Комо» в дебютном матче в Лиге чемпионов
11 сентября
Тренер «Манчестер Юнайтед» похвалил клуб из Азербайджана после разгрома
11 сентября
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
11 сентября
1
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
10 сентября
Россиянин травмировался в матче ЛЧ против «Баварии»
10 сентября
3
Лига чемпионов. «Шахтер» начал турнир с ничьей (1:1)
10 сентября
Сафонов оценил старт «ПСЖ» в Лиге чемпионов – команда победила 6:1
10 сентября
6
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
10 сентября
5
Павлюченко оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
3
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
1
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
10 сентября
4
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
10 сентября
1
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
10 сентября
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
10 сентября
4
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
10 сентября
8
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
10 сентября
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
10 сентября
2
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
10 сентября
8
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
9 сентября
7
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
9 сентября
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
9 сентября
5
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
9 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+