Российский игрок забил гол в Кубке Австрии, Худяков сыграл на ноль в 3-м матче подряд

Защитник «Грацера» Леон Классен забил гол в гостевом матче 1-го раунда Кубка Австрии против клуба «Донауфельд».

Экс-футболист «Спартака» и молодежной сборной России поразил ворота соперника на 82-й минуте. Классен забил 3-й гол «Грацера» в игре, а его команда в итоге одержала победу со счетом 4:0.

В другой встрече на этой стадии турнира вратарь «Штурма» Даниил Худяков сыграл на ноль в гостевом матче с «Зеекирхеном».

Клуб из Граца одержал победу со счетом 3:0. Для 22-летнего российского вратаря это 2-й подряд матч на ноль за «Штурм» в текущем сезоне и 3-й с учетом последней игры в сезоне-2025/26.