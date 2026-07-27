Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Российский игрок забил гол в Кубке Австрии, Худяков сыграл на ноль в 3-м матче подряд

Российский игрок забил гол в Кубке Австрии, Худяков сыграл на ноль в 3-м матче подряд

Сегодня, 14:09
1

Защитник «Грацера» Леон Классен забил гол в гостевом матче 1-го раунда Кубка Австрии против клуба «Донауфельд».

Экс-футболист «Спартака» и молодежной сборной России поразил ворота соперника на 82-й минуте. Классен забил 3-й гол «Грацера» в игре, а его команда в итоге одержала победу со счетом 4:0.

В другой встрече на этой стадии турнира вратарь «Штурма» Даниил Худяков сыграл на ноль в гостевом матче с «Зеекирхеном».

Клуб из Граца одержал победу со счетом 3:0. Для 22-летнего российского вратаря это 2-й подряд матч на ноль за «Штурм» в текущем сезоне и 3-й с учетом последней игры в сезоне-2025/26.

Еще по теме:
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
Мостовой выявил нефутбольного человека в 1/16 ЧМ-2026 5
ЧМ-2026. Австрия Рангника добыла победу над дебютантом Иорданией (3:1) 3
Источник: «Бомбардир»
Австрия. Кубок Австрия. Бундеслига Штурм Грацер Худяков Даниил Классен Леон
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1785151573
Молодец Худяков. Окрепнет и закалится. главное что не уныл и в составе
Ответить
Главные новости
Форварда «Спартака» сравнили с Кейном
19:11
2
В ЦСКА может появиться форвард Жуан
18:57
2
Стало известно, накажут ли Месси за пропуск матча звезд МЛС
18:31
Тренер «Балтики» заявил, что игроки команды не способны стать чемпионами
18:17
3
Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»
17:59
РФС определил, верно ли не удален Соболев в матче «Зенит» – «Спартак»
17:43
20
ЭСК определил, верно ли назначен пенальти в ворота «Спартака» в матче за Суперкубок
17:16
8
ЭСК РФС: Барриос должен был получить красную карточку в матче со «Спартаком»
16:51
33
Семин ответил, можно ли считать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство
16:46
6
Стало известно состояние 40-летнего Акинфеева – он может пропустить 1-й круг РПЛ
16:23
5
Все новости
Все новости
Российский игрок забил гол в Кубке Австрии, Худяков сыграл на ноль в 3-м матче подряд
14:09
1
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+