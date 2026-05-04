Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год

ЛАСК победил в Кубке Австрии сезона-2025/26, выиграв у «Альтаха» в финале со счетом 4:2.

Основное время матча закончилось вничью 2:2, после чего клуб из Линца забил еще 2 гола в дополнительное время.

ЛАСК завоевал первый трофей на высшем уровне за 61 год, с сезона-1964/65, когда команда оформила дубль, выиграв чемпионат и Кубок Австрии. При этом клуб может повторить тот успех в текущем сезоне. Сейчас ЛАСК занимает в Бундеслиге 2-е место, но лидирует по потерянным очкам.

«Альтах» впервые в своей истории играл в финале Кубка Австрии. Решающий матч прошел на стадионе в Клагенфурте, принимавшем Евро-2008.