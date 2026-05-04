Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год

4 мая, 08:29

ЛАСК победил в Кубке Австрии сезона-2025/26, выиграв у «Альтаха» в финале со счетом 4:2.

Основное время матча закончилось вничью 2:2, после чего клуб из Линца забил еще 2 гола в дополнительное время.

ЛАСК завоевал первый трофей на высшем уровне за 61 год, с сезона-1964/65, когда команда оформила дубль, выиграв чемпионат и Кубок Австрии. При этом клуб может повторить тот успех в текущем сезоне. Сейчас ЛАСК занимает в Бундеслиге 2-е место, но лидирует по потерянным очкам.

«Альтах» впервые в своей истории играл в финале Кубка Австрии. Решающий матч прошел на стадионе в Клагенфурте, принимавшем Евро-2008.

Еще по теме:
Последний вратарь-легионер покинет РПЛ
В «Штурме» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Худякову 1
Агент Худякова высказался об интересе «Спартака»
Источник: «Бомбардир»
Австрия. Кубок Австрия. Бундеслига Альтах ЛАСК
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
3
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
1
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Все новости
Все новости
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 