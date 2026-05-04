Дзюба объяснил, почему наступил на шарф «Спартака» в 2017 году

Капитан «Акрона» Артем Дзюба подробно прокомментировал скандальный эпизод со своим участием.

В ноябре 2017 года воспитанник «Спартака» наступил на шарф красно-белых во время разминки.

Тогда «Зенит» проводил гостевой матч с московской командой.

Шарф из-под ноги Дзюбы убрал Роман Зобнин.

«Этот вопрос до сих пор всплывает, когда говорят, что я на шарф наступил.

Я его не видел! Потому что ор такой, мат, тебя оскорбляют, ты стоишь и смотришь в одну точку, еще и в запасе, злишься, думаешь, когда выпустят.

И потом подходит, по‑моему, Зобнин, и меня за ногу трогает и говорит: «Шарф». И я такой: «Ой, извини». Все», – рассказал Дзюба.