Челестини может остаться в ЦСКА на следующий сезон

Увольнение главного тренера Фабио Челестини не входит в планы руководства ЦСКА.
Как сообщили в эфире «Коммент.Шоу» Константин Генич и Тимур Лепсая, швейцарский специалист «с высокой вероятностью» сохранит должность и будет готовить армейцев к сезону-2026/27.
- Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 13 матчах при 3 ничьих и 6 поражениях.
- Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
- ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».
Источник: «Коммент.Шоу»