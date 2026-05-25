Аршавин – об игре футболиста «Зенита»: «Никто не может описать, что это было»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре нападающего команды Джона Дурана.
– Дуран в «Зените» – что это было?
– Никто не может это описать. Думаю, он хотел играть, но получилось так, что не смог. Кто-то включил его в символическую сборную неудачников и сделал там капитаном [смеeтся]. То, что он делал, на футбол мало похоже.
- «Зенит» в феврале взял 22-летнего Дурана в аренду у «Аль-Насра» до конца сезона.
- Колумбиец провел за петербуржцев 9 матчей, забил 2 гола.
