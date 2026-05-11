Талалаев – о конфликтах: «Где Челестини?»

Гаавный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об опыте конфликтных ситуаций.

«Сегодня великий праздник [День Победы], всех поздравляю. Попросил переводчиков вчера объяснить Оффору, что за праздник. И перед командой объяснили, что, кто к нам с мечом приходит, от меча обычно погибает.

Вот пример. Где Челестини? Где директор, который накатал заявление, когда в тот раз игроки и тренеры «Локомотива» побежали в нашу техническую зону? Не пытаюсь казаться лучше, чем есть. И не надо делать меня хуже, чем я есть», – сказал Талалаев.