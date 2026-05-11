Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Талалаев – о конфликтах: «Где Челестини?»

Сегодня, 13:53
7

Гаавный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об опыте конфликтных ситуаций.

«Сегодня великий праздник [День Победы], всех поздравляю. Попросил переводчиков вчера объяснить Оффору, что за праздник. И перед командой объяснили, что, кто к нам с мечом приходит, от меча обычно погибает.

Вот пример. Где Челестини? Где директор, который накатал заявление, когда в тот раз игроки и тренеры «Локомотива» побежали в нашу техническую зону? Не пытаюсь казаться лучше, чем есть. И не надо делать меня хуже, чем я есть», – сказал Талалаев.

  • В ходе игры «Балтика» – ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник москвичей Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Талалаев и Челестини были дисквалифицированы на 4 и 1 матч соответственно.
  • 4 мая швейцарец был уволен с поста главного тренера ЦСКА.

Еще по теме:
Талалаев ответил Радимову: «Не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников» 20
Талалаев оценил сравнения с Романцевым и Семиным 8
«Он уже не с нами»: Талалаев отреагировал на удаление игрока «Балтики» с «Локомотивом» 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Челестини Фабио
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1778497315
С такими результатами ты скоро вслед за челестини поедешь клоун
Ответить
Xiko
1778498056
а че он стрелки переводит?
Ответить
Cleaner
1778498161
Талалаев, то, что Челестини уволен, не делает тебя адекватным человеком. Ты как был ГОПНИКОМ, так им и остался...(((((((((((((
Ответить
biber.ru
1778498312
Жмёт, жмёт коронушка.
Ответить
R_a_i_n
1778501254
Скоро в след за Челлестини отправишься.
Ответить
NewLife
1778502390
Быдляк.
Ответить
Главные новости
⚡️ РПЛ. «Краснодар» проиграл «Динамо» и отстал от «Зенита» за тур до финиша чемпионата
22:02
66
Мбаппе отказался играть за «Реал» в двух матчах
21:45
Президент РПЛ анонсировал «фокус-покус» в 30-м туре
21:29
Сперцян повторил рекорд по ассистам за сезон РПЛ
21:21
78-летний Адвокат возобновит тренерскую карьеру ради ЧМ-2026
21:14
2
Пономарев одним словом описал волевую победу ЦСКА над «Пари НН»
20:59
Карседо высказался о победе «Спартака» над «Рубином»
20:47
3
ФотоЯмаль поиздевался над игроком «Реала»
20:42
1
ФотоИгрок «Динамо» вышел на матч с подбитым глазом
20:39
4
«Зенит» и «Спартак» поспорят за футболиста «Сочи»
20:23
3
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
22:07
Пономарев одним словом описал волевую победу ЦСКА над «Пари НН»
20:59
Карседо высказался о победе «Спартака» над «Рубином»
20:47
3
ФотоИгрок «Динамо» вышел на матч с подбитым глазом
20:39
4
«Зенит» и «Спартак» поспорят за футболиста «Сочи»
20:23
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал поражение от «Спартака»
20:15
1
Генич прокомментировал конфуз «Пари НН» в матче с ЦСКА
20:08
Вратарю «Пари НН» не понравилось, что фанаты поддержали Шпилевского: «Ребята, сидите дома!»
19:59
2
Тренер «Пари НН» Гаранин прокомментировал упущенную победу над ЦСКА
19:43
2
РПЛ. «Спартак» едва не упустил победу над «Рубином» (2:1)
19:26
65
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Рубин»: голы и лучшие моменты (Видео)
19:26
2
Игрок ЦСКА объяснил, почему едва не подрался с партнером
19:09
В ЦСКА прокомментировали потасовку своих игроков
18:56
2
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 11 мая 2026
18:51
2
Футболист ЦСКА сделал 1+1 в дебютном матче в РПЛ
18:46
2
Тренер ЦСКА прокомментировал героическую победу над «Пари НН»
18:27
1
Мнение Рабинера о феерической победе ЦСКА над «Пари НН»
18:11
4
Тороп отказался от награды лучшему игроку матча, отдав ее 18-летнему Фирову
17:50
3
ВидеоТалалаев – игроку «Балтики»: «Всю команду ведешь в ресторан и оплатишь»
17:40
14
Семин назвал лавное достижение в «Локомотиве» в день своего 79-летия
17:32
1
Губерниев предложил встречу Талалаеву и Радимову: «Обнимитесь или разобьете друг другу морды»
17:24
7
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – ЦСКА: голы и лучшие моменты (Видео)
17:15
1
РПЛ. ЦСКА вырвал победу у «Пари НН» (2:1), проигрывая до 88-й минуты
17:15
46
ВидеоФеноменальный гол Лесового в ворота ЦСКА: он пробежал с мячом все поле
16:51
3
Шнякин удивился ценам в «Кофемании»: «1200 за чаек с медом?»
16:40
6
ФотоФутболисты ЦСКА едва не подрались в матче с «Пари НН»
16:26
9
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Рубин»: 11 мая 2026
16:20
1
Альба прокомментировал победу «Ростова» над «Акроном»
16:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 