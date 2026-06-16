Байрамян выбрал новый клуб после 16 лет в «Ростове»

34-летний полузащитник Хорен Байрамян близок к уходу из «Ростова».
Он отказался переходить на работу в клубную структуру, захотев продолжать карьеру.
Его новой командой станет «Урал» из PARI Первой лиги.
У Байрамяна было несколько вариантов в ФНЛ, в том числе «Сочи».
Когда игрок закончит карьеру, то сможет вернуться в «Ростов» на административную должность.
- В прошлом сезоне Байрамян забил 1 гол в 15 матчах, проведя на поле суммарно 656 минут.
- Он выступал за «Ростов» с 2010 года с перерывами на аренды в «Роторе», «Волгаре» и «Рубине».
Источник: «РБ Спорт»