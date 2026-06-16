Байрамян выбрал новый клуб после 16 лет в «Ростове»

34-летний полузащитник Хорен Байрамян близок к уходу из «Ростова».

Он отказался переходить на работу в клубную структуру, захотев продолжать карьеру.

Его новой командой станет «Урал» из PARI Первой лиги.

У Байрамяна было несколько вариантов в ФНЛ, в том числе «Сочи».

Когда игрок закончит карьеру, то сможет вернуться в «Ростов» на административную должность.