Байрамян прокомментировал уход из «Ростова» – он играл за клуб 16 лет

Хорен Байрамян высказался об уходе из «Ростова». 34-летний полузащитник сегодня подписал контракт с «Уралом».
– Как отнеслась твоя семья и друзья к новости об уходе из «Ростова»?
– Они очень переживали за меня. Отнеслись хорошо, ведь они видели, что я очень хотел продлить свою игровую карьеру. Видели радость в моих глазах и радовались сами.
– Твой выбор пал на «Урал». Почему именно этот клуб?
– Наибольший интерес к себе я увидел с их стороны. Мне звонил лично главный тренер – это один из ключевых факторов. У команды стоит задача вернуться в РПЛ – хочется помочь ее решить.
- В прошлом сезоне Байрамян забил 1 гол в 15 матчах, проведя на поле суммарно 656 минут.
- Он выступал за «Ростов» с 2010 года с перерывами на аренды в «Роторе», «Волгаре» и «Рубине».
Источник: сайт «Ростова»