Байрамян прокомментировал уход из «Ростова» – он играл за клуб 16 лет

Хорен Байрамян высказался об уходе из «Ростова». 34-летний полузащитник сегодня подписал контракт с «Уралом».

– Как отнеслась твоя семья и друзья к новости об уходе из «Ростова»?

– Они очень переживали за меня. Отнеслись хорошо, ведь они видели, что я очень хотел продлить свою игровую карьеру. Видели радость в моих глазах и радовались сами.

– Твой выбор пал на «Урал». Почему именно этот клуб?

– Наибольший интерес к себе я увидел с их стороны. Мне звонил лично главный тренер – это один из ключевых факторов. У команды стоит задача вернуться в РПЛ – хочется помочь ее решить.