Байрамян определил лучшего армянского футболиста 21-го века

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян выбрал лучшего армянского игрока в этом веке.
– А если назвать трех лучших армянских футболистов 21 века?
– Мхитарян, Мхитарян, Мхитарян.
– Альтернативы нет?
– Ну правда, вы же знаете, где Генрих играет. Потенциально есть люди, которые могут добиться чего-то. Например, Эдик Сперцян.
– А с Генрихом часто обсуждаете российский футбол? Какой был ваш последний диалог?
– Общались в двадцатых числах января. Поздравил его с днем рождения, а российский футбол мы, по-моему, не обсуждали никогда. Разговаривали в основном об играх сборной, об армянском футболе, о личных моментах.
Мхитарян за свою карьеру выступал за следующие европейские клубы:
- «Боруссия»;
- «Манчестер Юнайтед»;
- «Арсенал»;
- «Рома»;
- «Интер».
Источник: «РБ Спорт»