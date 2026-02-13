Байрамян определил лучшего армянского футболиста 21-го века

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян выбрал лучшего армянского игрока в этом веке.

– А если назвать трех лучших армянских футболистов 21 века?

– Мхитарян, Мхитарян, Мхитарян.

– Альтернативы нет?

– Ну правда, вы же знаете, где Генрих играет. Потенциально есть люди, которые могут добиться чего-то. Например, Эдик Сперцян.

– А с Генрихом часто обсуждаете российский футбол? Какой был ваш последний диалог?

– Общались в двадцатых числах января. Поздравил его с днем рождения, а российский футбол мы, по-моему, не обсуждали никогда. Разговаривали в основном об играх сборной, об армянском футболе, о личных моментах.

Мхитарян за свою карьеру выступал за следующие европейские клубы: