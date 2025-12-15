Введите ваш ник на сайте
Слуцкий мог возглавить клуб из Армении

Сегодня, 12:54

Скаут Станислав Киливерда рассказал, что Леонид Слуцкий мог стать главным тренером армянского клуба «Ноа» в 2023 году.

– Мы приглашали Леонида Слуцкого в Армению. Он прилетал на один день, встречался с руководством, которое рассказывало о своих планах. Слуцкий знает, как строить команду с нуля.

– Почему он не возглавил команду?

– Не сошлись финансово. Плюс у него было много спонсорских контрактов. Он хотел быть вовлечeн и не смешивать одно с другим, а для этого и нужен интересный финансовый разговор.

  • Киливерда работал в «Ноа» в сезоне-2023/24.
  • Слуцкий с 1 января 2024 года возглавил «Шанхай Шэньхуа».

Еще по теме:
Слуцкий назвал проблему игры в казино Монако с российским паспортом 1
Головин назвал двух россиян из РПЛ, способных заиграть в Лиге 1
Слуцкий объяснил свои резкие высказывания о Гусеве
Источник: Legalbet
Армения. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Ноа Слуцкий Леонид
Слуцкий мог возглавить клуб из Армении
12:54
