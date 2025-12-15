Слуцкий мог возглавить клуб из Армении

Скаут Станислав Киливерда рассказал, что Леонид Слуцкий мог стать главным тренером армянского клуба «Ноа» в 2023 году.

– Мы приглашали Леонида Слуцкого в Армению. Он прилетал на один день, встречался с руководством, которое рассказывало о своих планах. Слуцкий знает, как строить команду с нуля.

– Почему он не возглавил команду?

– Не сошлись финансово. Плюс у него было много спонсорских контрактов. Он хотел быть вовлечeн и не смешивать одно с другим, а для этого и нужен интересный финансовый разговор.