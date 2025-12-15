Слуцкий мог возглавить клуб из Армении

Скаут Станислав Киливерда рассказал, что Леонид Слуцкий мог стать главным тренером армянского клуба «Ноа» в 2023 году.
– Мы приглашали Леонида Слуцкого в Армению. Он прилетал на один день, встречался с руководством, которое рассказывало о своих планах. Слуцкий знает, как строить команду с нуля.
– Почему он не возглавил команду?
– Не сошлись финансово. Плюс у него было много спонсорских контрактов. Он хотел быть вовлечeн и не смешивать одно с другим, а для этого и нужен интересный финансовый разговор.
- Киливерда работал в «Ноа» в сезоне-2023/24.
- Слуцкий с 1 января 2024 года возглавил «Шанхай Шэньхуа».
Источник: Legalbet