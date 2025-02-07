Игнатьев не хотел переходить в алжирский клуб: «Вроде бы там классно, но желания нет»

Владимир Тетерин, первый тренер Ивана Игнатьева, прокомментировал трансфер нападающего в алжирскую «Кабилию».

«Три дня назад информация об этом пошла, мы переписывались, и он написал: «Я не хочу. Вроде бы там классно, чемпионат хороший, но желания нет».

А сегодня уже написал, что полетел туда со своей девушкой. Подробностей не знаю, но, конечно, неожиданно очень.

А мне все равно интересно будет посмотреть, потому что он поехал под тренера [Йозефа Циннбауэра], с которым работал в «Локомотиве».

Они вроде бы идут сейчас на четвертом месте, и я Ване сказал, что команда мало забивает. Он ответил: «Владимир Николаевич, надеюсь, с моим приходом будем забивать больше».

Ваня рассказал, что в Алжире очень много народу ходят на стадион, там любят футбол. Посмотрим, что получится.

Конечно, хотелось бы, чтобы еще лучше была карьера. Мы думали, через Армению он в Россию поедет. Но мне кажется, что «Урарту» не был заинтересован в том, чтобы его оставить.

Смысл отдавать человека, если они борются за еврокубки? Неужели такие большие деньги за него дали? Видимо, совсем плохо в «Урарту» с деньгами, раз решили его продать. Это мое мнение, могу ошибаться», – заявил Тетерин.