РПЛ. «Краснодар» вновь разобрал «Крылья Советов» (5:0) и вернулся в лидеры, у Сперцяна 2+1

«Краснодар» в 17-м туре РПЛ крупно обыграл дома «Крылья Советов». Дубль оформил Эдуард Сперцян, еще у него ассист.
В двух голах поучаствовал форвард Джон Кордоба.
В первом круге краснодарцы победили 6:0.
«Краснодар» вышел на первое место. «Крылья» занимают 11-ю строчку.
Россия. Премьер-лига. 17 тур
Краснодар - Крылья Советов - 5:0 (2:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Аугусто, 21; 2:0 - Э. Сперцян, 40; 3:0 - Э. Сперцян, 53 (с пенальти); 4:0 - Д. Кордоба, 61; 5:0 - В. Тормена, 90.
Источник: «Бомбардир»