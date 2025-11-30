Введите ваш ник на сайте
  РПЛ. «Краснодар» вновь разобрал «Крылья Советов» (5:0) и вернулся в лидеры, у Сперцяна 2+1

РПЛ. «Краснодар» вновь разобрал «Крылья Советов» (5:0) и вернулся в лидеры, у Сперцяна 2+1

Сегодня, 15:57
16

«Краснодар» в 17-м туре РПЛ крупно обыграл дома «Крылья Советов». Дубль оформил Эдуард Сперцян, еще у него ассист.

В двух голах поучаствовал форвард Джон Кордоба.

В первом круге краснодарцы победили 6:0.

«Краснодар» вышел на первое место. «Крылья» занимают 11-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 17 тур
Краснодар - Крылья Советов - 5:0 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Д. Аугусто, 21; 2:0 - Э. Сперцян, 40; 3:0 - Э. Сперцян, 53 (с пенальти); 4:0 - Д. Кордоба, 61; 5:0 - В. Тормена, 90.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
У «Краснодара» новый лучший бомбардир в истории 2
Где смотреть матч «Краснодар» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 30 ноября 2025
«Краснодар» поздравил Мусаева с юбилейным матчем за клуб
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Крылья Советов Краснодар Сперцян Эдуард
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1764507692
Без шансов
Ответить
Бригадный
1764507877
Такое впечатление что у Краснодара чемпионский характер формируется. Практически все матчи играют с позиции силы.
Ответить
rcry
1764509073
с победой Краснодар!
Ответить
Alemann
1764509655
Соболезнования "крылышкам". Симпатичная команда но что-то в этом сезоне у вас тяжко.
Ответить
VVM1964
1764510268
Краснодар по осени набрал хорошую форму и похоже всерьёз намерился отстоять титул ! С победой Краснодар и его АДЕКВАТНЫХ болельщиков !!! Из числа которых персонально исключаю гнусную образину - злобного и мерзопакостного примата !!!
Ответить
crf57
1764511446
КРЫЛЬЯ позорные! Валите в ФНЛ ! Давно пора,убогие.
Ответить
...уефан
1764512745
...на бычьих копытах блестели крылья стрекозы!...
Ответить
Cubinec1989
1764515892
Катком. Не напрягаясь
Ответить
Чилим.
1764516899
Молодцы быки!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 