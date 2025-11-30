РПЛ. «Краснодар» вновь разобрал «Крылья Советов» (5:0) и вернулся в лидеры, у Сперцяна 2+1

«Краснодар» в 17-м туре РПЛ крупно обыграл дома «Крылья Советов». Дубль оформил Эдуард Сперцян, еще у него ассист.

В двух голах поучаствовал форвард Джон Кордоба.

В первом круге краснодарцы победили 6:0.

«Краснодар» вышел на первое место. «Крылья» занимают 11-ю строчку.