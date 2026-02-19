Новичок «Краснодара» раскрыл, чем ему не нравится РПЛ

Новый форвард «Краснодара» Хуан Боселли высказался о российской Премьер-лиге.

11 февраля уругвайца выкупили у «Пари НН» за 60+30 миллионов рублей.

С новичком подписали контракт до лета 2028 года.

В этом сезоне 26-летний Боселли забил 10 голов в 20 матчах.

– Российская лига очень конкурентная, здесь очень много сильных команд, которые хорошо готовятся к чемпионату.

Это очень сильная лига в плане физики, команды играют в хороший футбол, тут работают классные тренеры. Все это делает РПЛ очень конкурентной и интересной.

– А что тебе не нравится в РПЛ?

- Не нравится холод за несколько недель до отпуска.