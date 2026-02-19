«Торпедо» вернуло игрока в клуб РПЛ

«Торпедо» досрочно завершило аренду 23-летнего вингера Кирилла Данилина у «Акрона».
«Игрок выступал за чeрно-белых с августа 2025 года. За это время он провeл 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Кирилл, благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении московского клуба.
Также «Торпедо» договорилось об уходе в аренду 21-летнего нападающего Александра Чупаeва в «Спартак К» из Костромы до 30 июня 2026 года.
31-летний полузащитник чeрно-белых Александр Ломакин ушел на правах аренды в «Динамо-Брест».
- В это трансферное окно «Торпедо» покинули 12 футболистов, в том числе 4 ушли в аренду.
- При этом команду за зиму пополнили 13 игроков, 3 из которых пришли на правах аренды, а 1 вернулся из нее.
Источник: официальный сайт «Торпедо»