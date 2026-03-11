  • Радимов заявил о деградации игрока «Спартака»: «Все хуже и хуже»

Радимов заявил о деградации игрока «Спартака»: «Все хуже и хуже»

11 марта, 20:47
25

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ «Спартак» – «Акрон» (4:3).

«Ну это классика от «Спартака» – как только поведут в счете, бросают играть и начинают думать, что соперник сейчас с поля уйдет. Так было и с «Сочи», и сейчас. Это действительно фарт, что забили в конце победный гол. Атакующий потенциал у команды огромный, но в обороне – это просто какой-то ужас. Два месяца «Спартак» был закрыт от посторонних, работал, чтобы пропускать столько голов, в том числе, со стандартов?.. Кого ни поставь в оборону – а все равно 10 голов в трех матчах пропустили.

И еще у меня ощущение, что Александр Максименко играет все хуже и хуже. А ведь отличный же вратарь», – сказал Радимов.

  • Красно-белые после зимней паузы пропустили десять мячей в трех играх.
  • «Сочи» забил им два гола, «Динамо» – пять, «Акрон» – три.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Зенит». Они встретятся в 21-м туре РПЛ 14 марта на «Газпром Арене».

Еще по теме:
Игру с «Зенитом» назвали «матчем жизни» для футболиста «Спартака» 3
Юран заступился за критикуемого спартаковца Максименко 2
Мостовой сказал, при каком условии Максименко не пропустит от «Зенита» 2
Foxitkuban
1773252305
По моему, в заголовке можно смело убирать слово "игрока"
Ответить
Дубина
1773252374
Мы знаем что дырка! Ты лучше за своими цыганями джонами поговори(( Понабрали хлама...
Ответить
Бумбраш
1773252667
Вот забери себе этого отличного игрока в собутыльники
Ответить
Skull_Boy
1773252938
Ты для начала за своим зоопарком последи
Ответить
шахта Заполярная
1773253770
Что тебе все покоя Спартак не дает. В Спартаке без сопливых скользко.
Ответить
Desma
1773257082
Максименко как-то фиолетово на то, кто и что о нём пишет или говорит. Собака лает, караван идёт как всё остальное, предусмотренное контрактом. Поэтому все визги от Радимова или ещё о кого-то ни было не более. чем эмоции........
Ответить
IVANRUS777
1773258125
Как же любят бывшие игроки Зенита обсуждать игроков Спартака. Просто хлебом не корми дайте только пох.усесосить кого нибудь в кб форме. Про Максименко мы и без него всё знаем.
Ответить
Галина Бронемясова
1773268751
просто посмотрите последний выпуск борзыкина. там про эту дырку он конкретно визжал.
Ответить
vvv123
1773296439
Игроки все хуже и хуже, а тренеры все лучше и лучше! Вратарь вообще класс: 10 голов в 3-х матчах! Суперкоманда!
Ответить
СильныйМозг
1773298114
Только ли игроки деградировали? Посмотрите на болельщиков,бромантан с пургеном, бояркой мешают. Все углы загадили. К нам, в культурную столицу едут, боюсь представить, что нас ждёт. Давно не видел ЛГБТ дристунов, десна, в десна мастеров лобзаться.
Ответить
Главные новости
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
1
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
3
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
11
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
9
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
Все новости
Все новости
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
9
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
«Крылья Советов» расстанутся с легионером, играющим за команду с 2022 года
11:54
Жирков отметил рост цен на продукты и табак для кальяна
11:42
27
Все новости
