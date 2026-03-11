Радимов заявил о деградации игрока «Спартака»: «Все хуже и хуже»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ «Спартак» – «Акрон» (4:3).

«Ну это классика от «Спартака» – как только поведут в счете, бросают играть и начинают думать, что соперник сейчас с поля уйдет. Так было и с «Сочи», и сейчас. Это действительно фарт, что забили в конце победный гол. Атакующий потенциал у команды огромный, но в обороне – это просто какой-то ужас. Два месяца «Спартак» был закрыт от посторонних, работал, чтобы пропускать столько голов, в том числе, со стандартов?.. Кого ни поставь в оборону – а все равно 10 голов в трех матчах пропустили.

И еще у меня ощущение, что Александр Максименко играет все хуже и хуже. А ведь отличный же вратарь», – сказал Радимов.