Форвард «Балтики» может сменить клуб в РПЛ

Результативность нападающего «Балтики» Брайана Хиля привлекла внимание других команд.

Сальвадорцем заинтересовались один клуб РПЛ и один иностранный клуб. Источник не уточнил, о каких именно командах идeт речь.

Хиль с 13 голами делит второе место в списке бомбардиров чемпионата России. Сейчас он травмирован и в этом сезоне больше не сыграет.