Форвард «Балтики» может сменить клуб в РПЛ

Результативность нападающего «Балтики» Брайана Хиля привлекла внимание других команд.
Сальвадорцем заинтересовались один клуб РПЛ и один иностранный клуб. Источник не уточнил, о каких именно командах идeт речь.
Хиль с 13 голами делит второе место в списке бомбардиров чемпионата России. Сейчас он травмирован и в этом сезоне больше не сыграет.
- 24-летний Хиль в этом сезоне провел за «Балтику» 26 матчей, забил 13 голов, сделал 1 ассист..
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.
- Срок его контракта с калининградцами рассчитан до 31 мая 2029 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»