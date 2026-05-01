Реакция Бубнова на слова Агкацева про «Баварию»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил заявление Станислава Агкацева о ненужности «Баварии».

«К сожалению, я пока там нафиг никому не нужен», – сказал вратарь «Краснодара» про мюнхенский клуб.

«Агкацев немного поскромничал. В каком плане… Сказав, что ему там делать нечего.

А что Сафонову было делать [в «ПСЖ»], когда он пошeл при Доннарумме? Он же тоже сидел. Если бы Доннарумма не ушeл, он до сих пор бы сидел.

Но Доннарумма молодой. А Нойер… Ещe сезон – и всe. Он закончит. Поэтому, Стас, если тебя в конце сезона позовут, иди и не думай даже.

Потому что ты не хуже Сафонова. Физические данные у тебя даже лучше в каком-то смысле. И возможностей у тебя будет очень много», – считает Бубнов.