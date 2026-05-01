Реакция Бубнова на слова Агкацева про «Баварию»

1 мая, 12:21
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил заявление Станислава Агкацева о ненужности «Баварии».

«К сожалению, я пока там нафиг никому не нужен», – сказал вратарь «Краснодара» про мюнхенский клуб.

«Агкацев немного поскромничал. В каком плане… Сказав, что ему там делать нечего.

А что Сафонову было делать [в «ПСЖ»], когда он пошeл при Доннарумме? Он же тоже сидел. Если бы Доннарумма не ушeл, он до сих пор бы сидел.

Но Доннарумма молодой. А Нойер… Ещe сезон – и всe. Он закончит. Поэтому, Стас, если тебя в конце сезона позовут, иди и не думай даже.

Потому что ты не хуже Сафонова. Физические данные у тебя даже лучше в каком-то смысле. И возможностей у тебя будет очень много», – считает Бубнов.

  • 24-летний Агкацев – воспитанник «Краснодара».
  • В этом сезоне он пропустил 26 голов в 32 матчах.
  • Рыночная стоимость голкипера сборной России – 10 миллионов евро.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Краснодар Бавария Агкацев Станислав Бубнов Александр
Комментарии (7)
Император 1
1777627345
Не поскромничал, а правду сказал, видимо самому надоело, что его постоянно пиарят
DOCTOR PENALTY
1777627995
"Пегвый" иногда рассуждает разумно.
boris63
1777632673
Не плохой воротчник, но бабочек хватает постоянно.
Красногвардейчик
1777634327
Потому что ты не хуже Сафонова. Физические данные у тебя даже лучше ============= Сафонов бумажный тигр, с неуравновешенной психикой, это читалось ещё в РПЛ, когда он при каждом удачном попадании в него мячом, изображал из себя Буфона...широко раскрывая рот, и крича что то невнятное, согласен с Бубновым, что Агкацев на порядок лучше Сафонова по всем параметрам, ну пока нужно это доказать стабильностью
Muerto
1777672408
Ох и смешнючий старикашка ))) Ага, ждут с распростёртыми объятьями и караваем с солью. Ага)))
