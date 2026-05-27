Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов встал на защиту Мусаева: «Мостовой живет в другом мире»

Тихонов встал на защиту Мусаева: «Мостовой живет в другом мире»

27 мая, 17:11
17

Бывший спартаковец Андрей Тихонов не согласился с критикой Александра Мостового в адрес главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

По мнению Мостового, Мусаев должен уйти в отставку по собственному желанию.

  • Краснодарцы финишировали вторыми в РПЛ.
  • Они упустили лидерство в чемпионате за тур до финиша, проиграв «Динамо» (1:2).
  • В суперфинале FONBET Кубка России «быки» потерпели поражение от «Спартака» в серии пенальти.

– Некоторые болельщики пишут, что «Краснодар» провел неудачный сезон, ведь команда проиграла и чемпионат, и Кубок.

«Краснодар» прошел ровный сезон в 14-15 человек. Болельщики, которые пишут, что сезон неудачный – это туристы, которые никогда не работали. Они сидят на ветках и льют вот эту херню, всякую грязь на человека и на команду, которые пашут весь сезон.

Они не знают, что такое ограничения в сезоне, что такое травмы. Они сидят и думают, что все плохие. Что плохого, если бы Боселли или Ленини использовали хотя бы один шанс в предпоследней игре? Они бы стали чемпионами, а там было два дохлых момента.

Кубок «Краснодар» не проиграл. Я все понимаю прекрасно, они отдали Кубок «Спартаку». Но счет 1:1, игра равная, да, где-то «Спартак» был получше, посвежее, потому что играть четырнадцатью футболистами весь сезон невозможно. Поэтому я поддержу Мусаева.

Я, конечно, с Мостовым не согласен, но у него свои в голове тараканы. Он немного в другом мире живет, поэтому это его мнение.

Еще по теме:
Радимов выложил фото с легендами «Спартака» 27
Тихонов ответил на вопрос о назначении в «Спартак» 2
Предсказан следующий капитан «Спартака» 8
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Краснодар Тихонов Андрей Мусаев Мурад Мостовой Александр
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1779891809
...Андрей объективен...
Ответить
evgevg13
1779893197
Мост живёт вне реальности в месте которое называется палата номер шесть
Ответить
Taps
1779894414
Как то Мусаев похож на облезлую крысу ...
Ответить
Desma
1779894661
"Они сидят на ветках и льют вот эту херню" Ой, как это похоже на некоторых местных😇
Ответить
Констриктор
1779895056
И даже на другой планете.😁
Ответить
k611
1779895753
Тихонов знает тренерскую работу в отличии от Мостового...
Ответить
subbotaspartak
1779898049
Скоро тренировать будет ИИ, который сделает себе футбольную историю для Мостового...
Ответить
sochi-2013
1779898130
Слона от комара защитил.
Ответить
volic
1779901710
Андрюха на царя попер.🤣
Ответить
Volrad777
1779901787
Подмостовой уже давно сгнил от зависти
Ответить
Главные новости
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
15:09
1
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
14:31
«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту
14:19
Фото«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года
13:42
Игрокам «Спартака» рассказали, как правильно распоряжаться деньгами
13:26
3
«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»
13:12
7
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
Прогноз Генича на финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
12:29
5
ВидеоСборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ
12:07
3
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
1
Все новости
Все новости
«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом по количеству матчей
13:50
ФотоОпределен лучший бомбардир «Спартака» в минувшем сезоне
13:21
4
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
1
Кафанов будет заниматься в ЦСКА не вратарями
10:33
13
Два лучших трансфера сезона РПЛ по версии Генича
09:56
8
Мостовой высказался о трансфере Сперцяна в саудовский клуб
01:50
6
Гурцкая стыдно за Мостового
01:11
9
Названы шесть членов тренерского штаба ЦСКА в следующем сезоне
Вчера, 23:39
12
«Хватайте свои яйца, парни»: подробности тренировок «Спартака» при Карседо
Вчера, 22:36
2
Смолов ответил, умеет ли Хабиб играть в футбол
Вчера, 22:07
Стал известен третий помощник Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 21:55
2
8-9 игроков покинут «Урал»
Вчера, 21:33
2
Губерниев отреагировал на предложение Сперцяну из Саудовской Аравии
Вчера, 20:59
3
«Локомотив» продаст четырех лидеров, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ
Вчера, 20:47
102
Орлов оценил перспективы «Балтики» в следующем сезоне
Вчера, 20:35
4
Раскрыто имя нового тренера «Динамо»
Вчера, 20:18
5
Осинькин впервые прокомментировал драку игрока с тренером «Сочи»
Вчера, 19:55
5
Гендиректор «Спартака» назвал единственный минус Карседо
Вчера, 19:34
9
Кафанов получил должность в топ-клубе РПЛ
Вчера, 18:23
10
Агент Дзюбы подробно высказался о возвращении форварда в «Спартак»
Вчера, 18:00
11
ЦСКА откажется от иностранных тренеров в следующем сезоне
Вчера, 17:43
9
Осинькин назвал трансфер, помешавший «Сочи» остаться в РПЛ
Вчера, 17:01
1
Карседо нашел «неспортивное» блюдо в рационе футболистов «Спартака»
Вчера, 16:53
15
Хиддинк охарактеризовал Аршавина тремя словами
Вчера, 16:44
9
«Зенит» готов заплатить 12 миллионов за бразильского таланта
Вчера, 16:38
16
Мостовой написал стих в честь 50-летия Титова
Вчера, 15:57
6
Аршавин объяснил, почему ему нравится работать экспертом на «Матч ТВ»
Вчера, 15:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 