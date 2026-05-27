Тихонов встал на защиту Мусаева: «Мостовой живет в другом мире»

Бывший спартаковец Андрей Тихонов не согласился с критикой Александра Мостового в адрес главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

По мнению Мостового, Мусаев должен уйти в отставку по собственному желанию.

Краснодарцы финишировали вторыми в РПЛ.

Они упустили лидерство в чемпионате за тур до финиша, проиграв «Динамо» (1:2).

В суперфинале FONBET Кубка России «быки» потерпели поражение от «Спартака» в серии пенальти.

– Некоторые болельщики пишут, что «Краснодар» провел неудачный сезон, ведь команда проиграла и чемпионат, и Кубок.

– «Краснодар» прошел ровный сезон в 14-15 человек. Болельщики, которые пишут, что сезон неудачный – это туристы, которые никогда не работали. Они сидят на ветках и льют вот эту херню, всякую грязь на человека и на команду, которые пашут весь сезон.

Они не знают, что такое ограничения в сезоне, что такое травмы. Они сидят и думают, что все плохие. Что плохого, если бы Боселли или Ленини использовали хотя бы один шанс в предпоследней игре? Они бы стали чемпионами, а там было два дохлых момента.

Кубок «Краснодар» не проиграл. Я все понимаю прекрасно, они отдали Кубок «Спартаку». Но счет 1:1, игра равная, да, где-то «Спартак» был получше, посвежее, потому что играть четырнадцатью футболистами весь сезон невозможно. Поэтому я поддержу Мусаева.

Я, конечно, с Мостовым не согласен, но у него свои в голове тараканы. Он немного в другом мире живет, поэтому это его мнение.