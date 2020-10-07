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    Андрей Тихонов

    Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Тихонов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Королев
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 октября 1970 (52 года)
    Рост 178
    Вес 77
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