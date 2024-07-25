Тихонов предположил, почему «Спартак» приобрел Виллиана Жозе

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мыслями по поводу перехода форварда Виллиана Жозе в столичный клуб.

«Не хочу обсуждать внутреннюю кухню. Я, как и вы, знаю из прессы, что у него лишний вес. Думаю, что «Спартак» покупал этого нападающего, потому что руководство знало, что Соболев намерен уйти. А возможно, хотели повысить конкуренцию», – высказался Тихонов.

«Спартак» Деяна Станковича неудачно начал сезон. Столичный коллектив сенсационно проиграл в гостях «Оренбургу», пропустив два безответных мяча.

В летнее межсезонье москвичи приобрели бразильского центрфорварда Виллиана Жозе.

Пока форвард не может помочь новой команде. Он набирает форму, тренируясь индивидуально.

По сообщениям СМИ, у Виллиана Жозе присутствует лишний вес.

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» встретится с подмосковными «Химками».

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