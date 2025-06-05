Мостового спросили про возможный трансфер Виллиана Жозе в «Реал»: «Это кто?»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал интерес «Реала» к Виллиану Жозе.

«Напомните мне, Виллиан Жозе – это кто? (Смеeтся). Парень, который приехал, побыл в «Спартаке» и уехал, да? А, да, который забил один гол со штрафного, тогда помню! Я бы не сказал, что это шокирующая новость, просто совсем непонятно, откуда это и как.

Я думаю, вряд ли, не стоит обращать на это внимание – это какая-то утка. В «Спартаке», когда он только пришeл, я ещe тогда сказал: «Блин, он в принципе хороший и сильный футболист, должен заявить о себе!», но мы же не знали, что он с десятью лишними килограммами был и плюс форму долго набирал.

А может, ещe какие-то проблемы были – мы же не знали! Это хорошая работа агентов, они же таким занимаются», – сказал Мостовой.