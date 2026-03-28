Экс-директор «Спартака» прояснил, почему у Виллиана Жозе не получилось в клубе

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал проанализировал неудачу в клубе нападающего Виллиана Жозе.
Сейчас форвард выступает в Бразилии за «Баию».
«Техника Виллиана Жозе феноменальная. Проблема была с его физической формой. Через три недели он был готов, но решение тренера по нему уже было сформировано.
У Жозе не была худшая физическая форма. Были футболисты, которые играли, но ситуация была хуже», – сказал Амарал.
- Во 2-й половине 2024 года Виллиан выступал за «Спартак».
- В 13 матчах за москвичей у бразильца гол.
- В Примере Виллиан Жозе играл за «Бетис», «Лас-Пальмас», «Сосьедад», а также «Реал» – 1 матч в 2014 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»