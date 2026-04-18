Пономарев прошелся по ЦСКА после ничьей с «Крыльями»: «Как деревяшки по полю бегают»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев остался недоволен игрой команды против «Крыльев Советов» в 25-м туре чемпионата России.

Матч в Самаре завершился ничьей со счетом 1:1.

Армейцы ушли от поражения благодаря автоголу на 75-й минуте.

Они потеряли очки в 5 из 7 матчах РПЛ после зимней паузы.

«Второй тайм ещe был похож на футбол, несколько комбинаций сделали. И то, потому что «Крылья» сели в оборону. Хоть подачи были неплохие с фланга.

Гол забили мы непонятный, просто Кисляк в кучу попал. А так, с комбинации забить не можем. Не складно ребята действуют. Неэластичные, как деревяшки по полю бегают.

Падают постоянно, кривляются, и даже сгруппироваться нормально не могут», – сказал Пономарeв.