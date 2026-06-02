Реакция Пономарева на продление контракта Акинфеева с ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о своем отношении к заключению нового соглашения с 40-летним Игорем Акинфеевым.

«Тороп уже поинтереснее сейчас работает в воротах, однако правильно сделали, что продлили Игорька на год. Пускай сам подумает, что он будет делать, чем заниматься.

Здесь очень правильно армейцы поступили. Никаких проблем не возникнет. Все-таки на всякий случай надо иметь классного вратаря. Мало ли что с Торопом случится.

У нас больше нет никого, а Акинфеев всегда выйдет и поможет. И для авторитета команды это обязательно нужно.

Когда футболист заканчивает карьеру, это всегда очень волнительно для него, потому что его жизнь переворачивается. А так он потренируется годик, поймет, чего хочет, да и тренером запросто потом может пойти и помочь команде», – заявил Пономарев.