«Локомотиву» предложат продать защитника после ЧМ-2026

«Крус Асуль» намерен после ЧМ-2026 сделать предложение «Локомотиву» о продаже защитника Сесара Монтеса.

Представители клуба из Мехико внимательно отслеживали выступление капитана сборной Мексики в матче открытия ЧМ-2026 с ЮАР (2:0).

Защитник начал игру в основном составе, однако в компенсированное время получил красную карточку за фол на защитнике Кхулисо Мудау.

29‑летний Монтес давно находится в поле зрения «Крус Асуля».