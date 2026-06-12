«Локомотиву» предложат продать защитника после ЧМ-2026

«Крус Асуль» намерен после ЧМ-2026 сделать предложение «Локомотиву» о продаже защитника Сесара Монтеса.
Представители клуба из Мехико внимательно отслеживали выступление капитана сборной Мексики в матче открытия ЧМ-2026 с ЮАР (2:0).
Защитник начал игру в основном составе, однако в компенсированное время получил красную карточку за фол на защитнике Кхулисо Мудау.
29‑летний Монтес давно находится в поле зрения «Крус Асуля».
- В этом сезоне он провел за «Локомотив» 29 матчей, забил 4 гола, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.
- Срок контракта Монтеса с красно-зелеными рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Legalbet