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Локомотив
Сесар Монтес
€ 7,50 млн
Сесар Монтес
Локомотив
24 февраля 1997 (29)
#23 | Защитник
193 см
Мексика
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Трансферы
Игрок «Локомотива» получил травму в сборной
25 сентября
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
27 августа
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
11 августа
11
«Локомотиву» предложили продать защитника за 7 миллионов
31 июля
«Локомотив» отклонил 8-миллионное предложение по участнику ЧМ-2026
15 июля
Экс-судья Федотов разобрал удаление Монтеса в матче ЧМ-2026
13 июня
Рой Кин раскритиковал футболиста «Локомотива»
13 июня
«Локомотиву» предложат продать защитника после ЧМ-2026
12 июня
1
Тренер Мексики оценил игру подопечных против ЮАР
12 июня
1
Реакция «Локомотива» на удаление Монтеса в матче ЧМ-2026 за фол на Хулисо Мудау
12 июня
1
Игрок РПЛ вышел капитаном на матч-открытие ЧМ-2026
11 июня
«Локомотив» может заработать 8 миллионов на продаже защитника
5 июня
Список всех игроков РПЛ на ЧМ-2026
2 июня
4
2 игрока из РПЛ попали в состав сборной Мексики на ЧМ-2026
1 июня
1
«Локомотив» продаст четырех лидеров, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ
29 мая
106
Символическая сборная сезона РПЛ по версии WhoScored
23 мая
7
Галактионов – о травме Комличенко: «Прогнозы не очень хорошие»
1 мая
«Локомотиву» предложили 12 миллионов за 29-летнего легионера
25 апреля
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
15 апреля
Основной защитник «Локомотива» высказался о будущем в клубе
14 апреля
Игрок «Локомотива» назвал переломный момент матча со «Спартаком»
6 апреля
2
Агент Монтеса высказался о возможности ухода игрока из «Локомотива»
3 апреля
13 футболистов могут летом покинуть «Локомотив»
2 апреля
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Символическая сборная из сорвавшихся зимних трансферов РПЛ
26 февраля
В «Локомотиве» прокомментировали информацию о шантаже со стороны Монтеса
25 февраля
«Еле-еле уговорили»: легионер «Локомотива» настаивал на зимнем уходе из клуба
17 февраля
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Защитник «Локо» отказался от обсуждения нового контракта и уйдет летом
14 февраля
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Галактионов сделал заявление о будущем Монтеса в «Локомотиве»
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Защитник «Локо», угрожавший саботажем, принял решение по своему будущему
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