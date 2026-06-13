Экс-судья Федотов разобрал удаление Монтеса в матче ЧМ-2026

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов вынес вердикт, заслуженно ли получил красную карточку защитник «Локомотива» Сесар Монтес в матче-открытии ЧМ-2026 между сборными Мексики и ЮАР.

Мексиканцы выиграли со счетом 2:0.

Монтеса удалили на 92-й минуте за фол на Хулисо Мудау.

Он пропустит матч 2-го тура группового этапа против Южной Кореи (19 июня).

«Момент с Монтесом – самый сложный из трeх удалений. Арбитр действовал с большой паузой, хотя, когда побежал к месту столкновения, сразу потянулся за карточкой. Позиция у него была очень хорошая.

Можно было бы говорить о нарушении в начальной фазе атаки, но здесь главное – жест арбитра, а он продолжил игру. Это показывает уверенность.

После этого произошeл контакт нападающего с Монтесом – Сампайо сразу назначил штрафной и поначалу просто бежал, ничего не показывая. Скорее всего, разговаривал с первым ассистентом насчeт того, какая здесь нужна карточка – жeлтая за срыв перспективной атаки или красная за лишение явной возможности забить гол.

Очень сложный эпизод для принятия решения. Но в итоге арбитр разобрался – это действительно штрафной и красная карточка.

С общей камеры видно, что нападающий пусть и с края штрафной, но всe же прокинул мяч и следующим касанием мог бить по воротам – никто из защитников ему помешать уже не мог», – объяснил Федотов.