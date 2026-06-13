Рой Кин раскритиковал футболиста «Локомотива»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил удаление защитника сборной Мексики Сесара Монтеса в матче ЧМ-2026 против ЮАР (2:0).
«Я бы тоже показал Монтесу красную карточку. Он проявил чистую лень.
Что происходит с современными защитниками? Почему они не пытается по-настоящему обороняться?» – сказал Кин в эфире ВВС.
- Монтес получил красную карточку от бразильского судьи Вилтона Сампайо на 90+2 минуте за фол на Хулисо Мудау.
- Сесар пропустит матч 2-го тура группового этапа против Южной Кореи (19 июня).
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.
- В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.
Источник: «Бомбардир»