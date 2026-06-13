Рой Кин раскритиковал футболиста «Локомотива»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил удаление защитника сборной Мексики Сесара Монтеса в матче ЧМ-2026 против ЮАР (2:0).

«Я бы тоже показал Монтесу красную карточку. Он проявил чистую лень.

Что происходит с современными защитниками? Почему они не пытается по-настоящему обороняться?» – сказал Кин в эфире ВВС.