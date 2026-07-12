Мнение Губерниева о расширении ЧМ до 64 команд

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на инициативу ФИФА увеличить количество участников чемпионата мира до 64.

«А еще лучше 128 сборных! Но 256 идеально! 256 сборных команд!

Не только Земля должна играть и мечтать, но и Солнечная система! И планета Шелезяка!» – написал Губерниев.

На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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