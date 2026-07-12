«Зенит» может перехватить у «Спартака» вратаря «Сочи»

«Зенит» может приобрести вратаря «Сочи» Александра Дегтева летом.
При этом петербургский клуб планирует после трансфера оставить голкипера в «Сочи» еще на один сезон или отдать в аренду в «Оренбург».
В Дегтеве также заинтересован «Спартак». Пока красно-белые не делали нового предложения по вратарю, а прошлое составляло около 1 миллиона евро.
- 21-летний Дегтев в минувшем сезоне сыграл за «Сочи» в 19 встречах, пропустил 39 мячей, провел на ноль 3 поединка.
- Сегодня он сыграл за южан в матче 1-го тура Первой лиги с «Шинником» (2:2).
- Срок его контракта с «Сочи» рассчитан до середины 2028 года.
- На счету Дегтева 5 игр за молодежную сборную России, в которых он пропустил 4 гола, провел на ноль 3 встречи.
Источник: Metaratings.ru