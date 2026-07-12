«Зенит» может перехватить у «Спартака» вратаря «Сочи»

«Зенит» может приобрести вратаря «Сочи» Александра Дегтева летом.

При этом петербургский клуб планирует после трансфера оставить голкипера в «Сочи» еще на один сезон или отдать в аренду в «Оренбург».

В Дегтеве также заинтересован «Спартак». Пока красно-белые не делали нового предложения по вратарю, а прошлое составляло около 1 миллиона евро.