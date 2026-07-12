Шнякин рассказал о желании «Спартака» почистить карму и избежать лишнего хейта

Комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал работу «Спартака» на трансферном рынке.

«Спартак» довольно аккуратно и точечно сейчас работает. Красно-белые пытаются ограничить себя от лишнего хейта. Клуб научился расставаться с футболистами.

Мне кое-кто из руководителей говорил, что надо почистить карму и научиться нормально прощаться с людьми. «Спартак» сейчас работает в этом направлении и хочет выстроить команду. Без лишних резких шагов. Красно-белые хотят бороться за трофей, а не за внимание в медиа», – сказал Шнякин.