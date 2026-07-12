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Только один клуб РПЛ в состоянии побороться за Головина

12 июля, 16:53
5

Футболист «Монако» Александр Головин может уехать в Саудовскую Аравию.

Есть вероятность, что в гонку за игрока включится «Зенит».

«Также в гонку за россиянина может включиться «Зенит», который все последние годы проявлял интерес к Головину.

Однако трансфер видится непростым для реализации – у полузащитника еще три года действует контракт с «Монако», его зарплата, по имеющимся сведениям, составляет более 3,5 миллионов евро, а предполагаемая сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро», – написал источник.

  • Из-за перелома пальца игрок пропускал последний сбор национальной команды России.
  • 29-летний полузащитник Александр Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
  • «Монако» купил Головина у ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Зенит Головин Александр
Комментарии (5)
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FCSpartakM
1783866506
ох, бегунок уже даже и Монако не нужен
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Desma
1783870757
«Спорт-Экспресс» взялся за Головина. С чего бы такое внимание?
Ответить
qawzsexdr
1783872132
Кто-то из журналистов увидел Головина по тв, и решил придумать новость.
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zigbert
1783881556
Можно сказать что только для богатых клубов.
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Чилим.
1783894669
Кто бы сомневался
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