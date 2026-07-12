Только один клуб РПЛ в состоянии побороться за Головина

Футболист «Монако» Александр Головин может уехать в Саудовскую Аравию.

Есть вероятность, что в гонку за игрока включится «Зенит».

«Также в гонку за россиянина может включиться «Зенит», который все последние годы проявлял интерес к Головину.

Однако трансфер видится непростым для реализации – у полузащитника еще три года действует контракт с «Монако», его зарплата, по имеющимся сведениям, составляет более 3,5 миллионов евро, а предполагаемая сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро», – написал источник.