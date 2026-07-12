Только один клуб РПЛ в состоянии побороться за Головина

Футболист «Монако» Александр Головин может уехать в Саудовскую Аравию.
Есть вероятность, что в гонку за игрока включится «Зенит».
«Также в гонку за россиянина может включиться «Зенит», который все последние годы проявлял интерес к Головину.
Однако трансфер видится непростым для реализации – у полузащитника еще три года действует контракт с «Монако», его зарплата, по имеющимся сведениям, составляет более 3,5 миллионов евро, а предполагаемая сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро», – написал источник.
- Из-за перелома пальца игрок пропускал последний сбор национальной команды России.
- 29-летний полузащитник Александр Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
- «Монако» купил Головина у ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»