Шнякин назвал условие для борьбы «Спартака» за чемпионство в новом сезоне

Комментатор Дмитрий Шнякин определил, что нужно сделать «Спартаку» для победы в чемпионате России-2026/27.

«У меня ровно один ответ. Можно сколько угодно искать крайних защитников и просматривать игроков на разных линиях, но, на мой взгляд, этому «Спартаку» нужно лишь одно.

Клуб приобретает новый стиль при новом тренере. И «Спартаку» нужно ровно одно – высококлассный, гарантированно забивающий нападающий. Это всегда проблема: такие футболисты – в цене, не всегда хотят приезжать в Россию. А если переходят к нам в чемпионат, то не у всех получается раскрыться.

«Спартаку» нужен забивной форвард, а не как Угальде, которого хватает лишь на полсезона. Нужен нападающий, гарантирующий хотя бы 12-13 голов. Это будет важнейшим элементом в борьбе за чемпионство. Но даже с нынешними форвардами «Спартак» готов бороться за трофей», – сказал Шнякин.