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  • Шнякин назвал условие для борьбы «Спартака» за чемпионство в новом сезоне

Шнякин назвал условие для борьбы «Спартака» за чемпионство в новом сезоне

Сегодня, 17:59
10

Комментатор Дмитрий Шнякин определил, что нужно сделать «Спартаку» для победы в чемпионате России-2026/27.

«У меня ровно один ответ. Можно сколько угодно искать крайних защитников и просматривать игроков на разных линиях, но, на мой взгляд, этому «Спартаку» нужно лишь одно.

Клуб приобретает новый стиль при новом тренере. И «Спартаку» нужно ровно одно – высококлассный, гарантированно забивающий нападающий. Это всегда проблема: такие футболисты – в цене, не всегда хотят приезжать в Россию. А если переходят к нам в чемпионат, то не у всех получается раскрыться.

«Спартаку» нужен забивной форвард, а не как Угальде, которого хватает лишь на полсезона. Нужен нападающий, гарантирующий хотя бы 12-13 голов. Это будет важнейшим элементом в борьбе за чемпионство. Но даже с нынешними форвардами «Спартак» готов бороться за трофей», – сказал Шнякин.

  • «Спартак» сыграет с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России 18 июля.
  • 1-й тур нового чемпионата России пройдет 24-26 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред
Комментарии (10)
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raritet
1783870662
Так они всем нужны, эти Кардобы.
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suchi-69
1783870908
Главное, чтобы простихоспади ШняГин с Гейеновичем хозяйскую руку лизали и из комментаторской будки лаяли в нужном направлении, и тогда даже привычное 10-е место для хряков будет, как первое
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NewLife
1783871368
Шнякин, я читал твои посты и вижу как ты продвигаешь мерзавца зюбу, ты ангажированный гад и идешь нах со своим срач тв и зюбой😡
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Император 1
1783872158
Нападающий, защитники, вратарь
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Бумбраш
1783873348
Шнягин,просто иди..просто нах..
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subbotaspartak
1783873540
Те же и К... Можем хоть кого обыграть и сдуться любому. Ничего не изменилось.
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Cleaner
1783875880
Только СПОНСИРОВАНИЕ ВСЕХ СУДЕЙ во ВСЕХ играх чемпионата позволит Спартаку бороться за чемпионство! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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