Сафонов назвал себя мудаком

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал об отношениях с женой.

«Каждый раз говорю ей спасибо: она вывозит те тяжелые моменты, когда я не в настроении – я каждый раз извиняюсь за это, потому что понимаю, что это тяжело. Я когда в себя прихожу – когда у меня есть силы задуматься над тем, что я делаю, понимаю: ну ты и мудак, Матвей, иногда, конечно, бываешь.

Каждый раз я иду говорить спасибо своей жене, что она еще дома и никуда не ушла. Респект жесткий», – сказал Сафонов в эфире шоу «Натальная карта».