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Сафонов назвал себя мудаком

11 июля, 23:05
4

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал об отношениях с женой.

«Каждый раз говорю ей спасибо: она вывозит те тяжелые моменты, когда я не в настроении – я каждый раз извиняюсь за это, потому что понимаю, что это тяжело. Я когда в себя прихожу – когда у меня есть силы задуматься над тем, что я делаю, понимаю: ну ты и мудак, Матвей, иногда, конечно, бываешь.

Каждый раз я иду говорить спасибо своей жене, что она еще дома и никуда не ушла. Респект жесткий», – сказал Сафонов в эфире шоу «Натальная карта».

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
  • Сейчас игрок в отпуске.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (4)
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Томик
1783814853
Не смеши. Куда она уйдёт от такой жизни? Тем более, что пока делить особенно нечего и алименты не на кого оформлять. Погоди.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1783869694
Ну вот,сам себе кликуху дал:Мудафоноф
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Константин-Шапкин-google
1783876098
Да многие порой про себя так думают. Только не афишируют. 😊
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