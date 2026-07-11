Сафонов рассказал о сексуальных предпочтениях

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что в сексуальном плане предпочитает только свою жену.

«Для меня секс – это моя жена. Все мои желания и стремления связаны с моей женой, потому что она у меня лучшая. Мне не нужно ничего искать, все, что мне нужно, – моя жена.

Секс для меня важен. Думаю, что правильно слушать свой организм. Когда он говорит «надо», надо его слушать

Если говорить про БДСМ – это вообще не то, что нужно мне. Я не люблю, когда некомфортно или больно, а больше всего я сам не люблю делать больно», – сказал Сафонов в эфире шоу «Натальная карта».