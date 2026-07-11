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Сафонов рассказал о сексуальных предпочтениях

11 июля, 17:23
7

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что в сексуальном плане предпочитает только свою жену.

«Для меня секс – это моя жена. Все мои желания и стремления связаны с моей женой, потому что она у меня лучшая. Мне не нужно ничего искать, все, что мне нужно, – моя жена.

Секс для меня важен. Думаю, что правильно слушать свой организм. Когда он говорит «надо», надо его слушать

Если говорить про БДСМ – это вообще не то, что нужно мне. Я не люблю, когда некомфортно или больно, а больше всего я сам не люблю делать больно», – сказал Сафонов в эфире шоу «Натальная карта».

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
  • Сейчас игрок в отпуске.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (7)
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...уефан
1783780698
..."жена... С женой... Ищу взглядом жену"... ...Но лишь, иссякнет денежный поток, Тот час увянет юной девы клитерок!...
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Император 1
1783781194
Редакция вы СОВСЕМ что-ли?!
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NewLife
1783783123
Лучше бы промолчал, теперь в синит никогда не попадешь😆
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АЛЕКС 58
1783783955
Мозгов нет,одни понты. Ты бы ещё рассказал как на горшок ходишь и о чём в это время думаешь,кого взглядом ищешь. Поэтому тебя бабы и разводят на бабки,лох.
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рылы
1783784867
бумбраш и goodwin рассказали о своих сексуальных предпочтениях в бачке.
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