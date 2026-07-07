ЧМ-2026. США вылетели из турнира, разгромно уступив Бельгии (1:4), Балогун отыграл 92 минуты

Бельгия крупно обыграла США в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле и закончилась победой европейской сборной со счетом 4:1.

Полузащитник Шарль Де Кетеларе забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Форвард американцев Фоларин Балогун, дисквалификацию которого отменила ФИФА, вышел в стартовом составе и отыграл 92 минуты.

В четвертьфинале бельгийцы встретятся с Испанией.

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