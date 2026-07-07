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  • ЧМ-2026. США вылетели из турнира, разгромно уступив Бельгии (1:4), Балогун отыграл 92 минуты

ЧМ-2026. США вылетели из турнира, разгромно уступив Бельгии (1:4), Балогун отыграл 92 минуты

Сегодня, 04:58
36

Бельгия крупно обыграла США в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле и закончилась победой европейской сборной со счетом 4:1.

Полузащитник Шарль Де Кетеларе забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Форвард американцев Фоларин Балогун, дисквалификацию которого отменила ФИФА, вышел в стартовом составе и отыграл 92 минуты.

В четвертьфинале бельгийцы встретятся с Испанией.

Чемпионат мира. 1/8 финала
США - Бельгия - 1:4 (0:0)
Таблица турнира Календарь турнира

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Франция. Лига 1 Бельгия США Балогун Фоларин
Комментарии (36)
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Snek
1783389570
Бельгия восстановила спортивный принцип и вернула справедливость! Браво!
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rattyboy
1783389703
Вот и накрылся пиндосский балаган ))
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gor77
1783390510
Что ж, Бельгия - молодцы! Американские понты закончились очень красивым унижением 4:1!
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Бумбраш
1783391270
Сейчас оранжевый старец заключит сделку и 4:1 будет в пользу пендосии
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Superviser77
1783391692
Ибо нех..
Ответить
subbotaspartak
1783394524
Хорошая ночь, вылетают неинтересные и неприятные мне команды
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АК 68
1783394583
Нет симпатий ни к одним ни к другим, но тем не менее здорово америкашек нагнули.
Ответить
Цугундeр
1783395940
)) Всё-таки есть Бог на небе. Маленький такой, ленивый, ну хоть так.)
Ответить
рылы
1783404013
весь мир сегодня был за бельгию.
Ответить
zigbert
1783404050
Бельгийцы провели красивый матч. Де Кетеларе лучший.
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