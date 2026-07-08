Мостовой – о сборной США на ЧМ-2026: «Теперь могут звонить кому угодно»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал выход сборной Бельгии в четвертьфинал ЧМ-2026. В 1/8 финала они победили США со счетом 4:1.

«Ура! Я рад за бельгийцев. Не понимаю, почему все их критиковали. У них хорошая команда, им повезло в матче с Сенегалом, поэтому и здесь они должны были победить, учитывая эмоциональный фон. Американцы молодцы, но всe для них должно было закончиться.

Ситуация с отменой дисквалификации? В любом чемпионате есть комиссии, которые могут отменить карточку. Это некрасиво и неправильно, если со звонком всe случилось действительно так, как говорят. Бельгийцы молодцы, вышли и победили. А теперь американцы могут звонить кому угодно. Но это прецедент, который не должен повториться», – сказал Мостовой.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.

Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино минимум дважды.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе