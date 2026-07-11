«Точно не будет чужим»: Аршавин объяснил, почему верит в переход Батракова в «ПСЖ»

Андрей Аршавин порассуждал о потенциальном трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».

– Не рано Батракову сейчас уезжать?

– Можно говорить все, что угодно. Но пока он сам не переедет и мы на это не посмотрим, можно говорить все, что угодно.

Его качества позволяют ему играть в европейских чемпионатах. Это игрок высокого уровня.

– В интерес «ПСЖ» вы верите?

– Не знаю. Тимур Гурцкая говорил мне, что интерес был. И клубы уже чуть ли не договорились.

На мой взгляд, он туда точно может попасть. И там он точно не будет чужим. Вопрос, будет ли он играть в старте, будет всегда, если он перейдет в топ‑клуб.