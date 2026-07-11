«Точно не будет чужим»: Аршавин объяснил, почему верит в переход Батракова в «ПСЖ»

Андрей Аршавин порассуждал о потенциальном трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».
– Не рано Батракову сейчас уезжать?
– Можно говорить все, что угодно. Но пока он сам не переедет и мы на это не посмотрим, можно говорить все, что угодно.
Его качества позволяют ему играть в европейских чемпионатах. Это игрок высокого уровня.
– В интерес «ПСЖ» вы верите?
– Не знаю. Тимур Гурцкая говорил мне, что интерес был. И клубы уже чуть ли не договорились.
На мой взгляд, он туда точно может попасть. И там он точно не будет чужим. Вопрос, будет ли он играть в старте, будет всегда, если он перейдет в топ‑клуб.
- 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»