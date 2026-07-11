Сафонов оценил свои шансы на «Золотой мяч»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов не верит, что когда-нибудь возьмет «Золотой мяч».

Об этом он заявил в интернет-шоу «Натальная карта».

– Какие у тебя есть амбиции? Допустим, у тебя есть амбиции выиграть «Золотой мяч»?

– Я даже как мечту свою не могу это принять, потому что это просто невозможно, как по мне. Был прецедент, что Лев Яшин получил «Золотой мяч» и никто и до, и после из вратарей не поднимал. Я считаю, что это какой-то немыслимый, невозможный уровень, куда я даже не стремлюсь.

Я считаю, что это невозможно, поэтому я туда даже не смотрю. Но понятное дело, что войти в топ-5 вратарей мира, – это вполне возможная задача, к которой реально можно стремиться.