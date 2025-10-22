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Лев Яшин
Лев Яшин
Завершил карьеру
22 октября 1929 (96), Москва
#1 | Вратарь
189 см | 82 кг
СССР
Статистика
Новости
Публикации
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
8 сентября
12
Реакция Пономарева на слова Плющенко-младшего, что Возинья лучше Яшина
7 июля
11
Сын Плющенко: «Для меня Возинья лучше Яшина»
6 июля
25
40-летнего Возинью из Кабо-Верде сравнили с Яшиным: «Вы не представляете, что этот человек значит для нас»
16 июня
2
Видео
На ЧМ-2026 почтили память российского игрока
14 июня
1
Кавазашвили ответил на сравнение Сафонова с Яшиным
31 мая
Нигматуллин отреагировал на сравнения Сафонова с Яшиным
31 мая
1
Топ-10 лучших футболистов, игравших за один клуб
6 апреля
5
Рабинер анонсировал новую книгу
6 марта
1
В Европе назвали Сафонова преемником Яшина
14 февраля
1
Фото
Россиянин попал в символическую сборную из игроков, выступавших только за один клуб
13 февраля
2
Кавазашвили высказался о сравнениях Сафонова с Яшиным
8 января
1
Нигматуллин сравнил Акинфеева и Яшина
2 января
2
Ветеран ЦСКА отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
2025.10.22 17:25
5
Реакция ветерана СССР на предложение убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
2025.10.22 10:29
1
Газизов возмущен скандальной английской инициативой, касающейся Льва Яшина
2025.09.18 19:07
Пономарев одним словом описал скандальную английскую инициативу, касающуюся Льва Яшина
2025.09.17 22:19
Внук Яшина прокомментировал предложение Англии убрать имя его деда из награды ФИФА
2025.09.17 20:08
2
Кавазашвили отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
2025.09.17 18:06
2
Реакция Колоскова на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
2025.09.17 15:57
3
Гинер сказал, в чем Акинфеев превосходит Яшина и Дасаева
2025.05.23 14:54
6
Фото
Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
2025.05.18 14:35
16
Видео
Тренер вратарей сборной России назвал лучшего голкипера в истории
2025.05.04 10:59
4
Канчельскис сказал, может ли Дзюба претендовать на звание императора Москвы
2025.04.08 12:58
18
Губерниев составил топ-3 величайших игроков в истории – Месси нет
2025.02.06 21:56
19
Фото
Вратарь «Динамо Мх» вышел в кепке на матч со «Спартаком» в память о Льве Яшине
2024.10.22 19:30
2
Дзюба – о хейте в свой адрес: «Яшина тоже гнобили болельщики»
2024.09.29 11:05
18
10 лучших игроков в истории Восточной Европы по версии FourFourTwo
2024.07.22 09:53
4
Кафанов отреагировал на признание Яшина лучшим вратарем в истории
2024.07.19 19:27
1
В Британии признали Яшина лучшим вратарем в истории футбола
2024.07.18 21:58
3
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