Кафанов отреагировал на признание Яшина лучшим вратарем в истории

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о признании Льва Яшина лучшим вратарeм в истории футбола.

Британский журнал FourFourTwo ранее составил список лучших голкиперов в истории. Яшин занял в нем первое место.

«Да, Лев Яшин – лучший! Он первым в мире начал играть по всей штрафной площади, и поначалу на него рушился шквал критики. Потом уже такой стиль игры назвали революцией в мировом футболе.

Что касается трeх лучших, то не соглашусь. Одним из них должен быть Буффон. Бэнкс – замечательный голкипер, и понимаю, что это издание хочет видеть там своего соотечественника. Нойер произвeл вторую революцию среди вратарей: начал играть как полевой игрок за проделами штрафной. Это невозможно не признать! Сначала тоже было море критики, но сейчас так играют подавляющее число голкиперов в мире и лучшие команды ищут именно таких вратарей», – сказал Кафанов.