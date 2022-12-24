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    Виталий Кафанов

    Тренер
    Имя Виталий
    Отчество Витальевич
    Фамилия Кафанов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 24 мая 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ростов 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.01.2022 Ростов 1 : 2 Штутгарт
    20.02.2022 Краснодар 2 : 2 Ростов
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