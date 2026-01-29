Кафанов ответил, стал ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на возвращение Матвея Сафонова с состав «ПСЖ».

Российский голкипер пропустил 6 недель из-за перелома руки.

Он вышел в старте в первом же матче после восстановления – против «Ньюкасла» (1:1) в Лиге чемпионов.

Для Сафонова эта игра стала 5-й в сезоне.

«Получилось так, как мы и предполагали, что месяц уйдет на восстановление. И Матвею будет достаточно одной недели, чтобы получить место в основном составе.

Матч с «Ньюкаслом» был важным с точки зрения психологии для Матвея, потому что месяц он не был задействован в тренировках как вратарь. И было непонятно, доверят ли ему тренеры пост номер один сразу в матче Лиги чемпионов.

Думаю, сыграло роль, что Сафонов очень ярко провел прошедшие встречи, а Шевалье выглядел неубедительно в тот период, когда Матвей залечивал травму.

Этот матч должен был доказать, что Сафонов по-прежнему остается основным голкипером «ПСЖ». И он блестяще с этой задачей справился.

Матвей отыграл очень уверенно и в концовке матча спас свою команду от поражения. Думаю, что теперь у тренеров нет сомнений, что Матвей Сафонов по-прежнему основной вратарь», – сказал Кафанов.