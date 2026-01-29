Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кафанов ответил, стал ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ»

29 января, 22:33

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на возвращение Матвея Сафонова с состав «ПСЖ».

  • Российский голкипер пропустил 6 недель из-за перелома руки.
  • Он вышел в старте в первом же матче после восстановления – против «Ньюкасла» (1:1) в Лиге чемпионов.
  • Для Сафонова эта игра стала 5-й в сезоне.

«Получилось так, как мы и предполагали, что месяц уйдет на восстановление. И Матвею будет достаточно одной недели, чтобы получить место в основном составе.

Матч с «Ньюкаслом» был важным с точки зрения психологии для Матвея, потому что месяц он не был задействован в тренировках как вратарь. И было непонятно, доверят ли ему тренеры пост номер один сразу в матче Лиги чемпионов.

Думаю, сыграло роль, что Сафонов очень ярко провел прошедшие встречи, а Шевалье выглядел неубедительно в тот период, когда Матвей залечивал травму.

Этот матч должен был доказать, что Сафонов по-прежнему остается основным голкипером «ПСЖ». И он блестяще с этой задачей справился.

Матвей отыграл очень уверенно и в концовке матча спас свою команду от поражения. Думаю, что теперь у тренеров нет сомнений, что Матвей Сафонов по-прежнему основной вратарь», – сказал Кафанов.

Еще по теме:
Кафанов назвал лучшего российского вратаря в 2025 году: «С небольшим преимуществом» 4
Кафанов возглавит «Рубин» только до лета – известно, кто его заменит 7
Вариант с тренером сборной России во главе «Рубина» назвали «крайне сомнительным» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Лига чемпионов Ньюкасл ПСЖ Россия Сафонов Матвей Кафанов Виталий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Головин сделал ассист в матче с «Ренном»
00:30
Подробности взаимоотношений Сауся с тренером «Спартака» Карседо
Вчера, 23:41
1
Смолова обокрали почти на 10 миллионов рублей
Вчера, 23:33
1
АПЛ. «Челси» ушел с 0:2 в дерби (3:2), забив победный на 92-й минуте
Вчера, 22:40
Бундеслига. «Бавария» потеряла очки с выходцем из второй Бундеслиги (2:2)
Вчера, 22:34
Определены 2 трансферных провала ЦСКА в 2025 году
Вчера, 22:03
2
У Бензема появился конкретный вариант в Европе
Вчера, 21:47
2
Гвардиола выступил в защиту Палестины: «Мы должны с этим бороться»
Вчера, 21:05
28
Орлов описал Глушенкова тремя прилагательными
Вчера, 20:39
4
Названа точная сумма, которую «Зенит» получил за Жерсона и Кассьерру
Вчера, 20:33
13
Все новости
Все новости
Габулов одним прилагательным описал шансы Сафонова стать основным в «ПСЖ»
Вчера, 17:20
2
Экс-игрок «ПСЖ» восхвалил Сафонова
Вчера, 16:28
1
Кафанов ответил, стал ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ»
29 января
Сафонов рассказал, как Дзюба бьет пенальти
29 января
Хвича травмировался: известны диагноз и сроки восстановления
29 января
1
Сафонов рассказал, как сломал руку: «Дам 95%, что травма случилась в момент этого удара»
29 января
5-кратный чемпион с «ПСЖ» оказался в Индонезии
28 января
Во Франции призвали дать Сафонову еще один шанс в «ПСЖ»
27 января
1
Фото«ПСЖ» выкупил таланта «Барселоны» за 6 миллионов
27 января
1
«Лион» хочет продлить аренду игрока «Реала»
26 января
Форвард «Реала» Эндрик, отданный в аренду, оформил хет-трик в Лиге 1
25 января
Экс-форвард сборной Франции назвал подписание конкурента Сафонова ошибкой «ПСЖ»
25 января
1
Сафонов вернулся к тренировкам с «ПСЖ»
25 января
1
Головина назвали лучшим игроком «Монако»
25 января
«ПСЖ» переплатит «Барселоне», чтобы не ссориться с ней
24 января
1
Семаку отказали в возможности возглавить французский топ-клуб
24 января
Лига 1. «ПСЖ» с трудом обыграл команду из зоны вылета
23 января
2
Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе
23 января
2
Бенталеб, вернувшийся после остановки сердца и комы, получил новую тяжелую травму
23 января
Фото«Ренн» купил экс-игрока «Динамо» – москвичам полагаются проценты
23 января
1
«ПСЖ» готов потратить 100+ миллионов на игрока «Баварии»
23 января
2
Определены сроки возвращения Сафонова к тренировкам
22 января
1
Сафонов поделился впечатлениями от чтения Лавкрафта
22 января
5
Партнера Сафонова обвинили в торговле людьми
21 января
3
«Выставка оказалась очень сильной»: Сафонов посетил Лувр
18 января
15
ВидеоСафонов остроумно обратился к собаке
17 января
5
Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Лилль», «Монако» с Головиным проиграл «Лорьяну»
17 января
1
Дзюба заявил, что Головин упустил шанс сменить клуб
16 января
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 