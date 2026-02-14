Шевалье обеспокоен конкуренцией с Сафоновым в «ПСЖ»

Уго Делом, журналист крупнейшей спортивной газеты Франции L'Equipe, прокомментировал конкуренцию вратарей «ПСЖ» Матвея Сафонова и Люки Шевалье.

Накануне Матвей пропустил 3 гола от «Ренна» (1:3).

У Сафонова 4 матча в старте подряд.

Впереди у «ПСЖ» матч Лиги чемпионов против «Монако».

«Шевалье прекрасно понимает, что упустил место в основном составе Сафонову в честной борьбе. Сейчас Матвей безоговорочно первый номер парижан. Конечно, Люка может быть недоволен ситуацией, это нормально для футболиста. Думаю, у Шевалье не должно быть нервного срыва, но конкуренция с Сафоновым его беспокоит.

Однако он понимает, что под руководством Энрике в «ПСЖ» все меняется непредсказуемо и быстро, поэтому его отсутствие в старте в последних матчах еще ничего не значит. Оба голкипера высокого уровня, поэтому они наравне конкурируют за основу», – сказал Делом.