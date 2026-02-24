Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Жена Сафонова расстроилась, что их пикантное домашнее видео удалили

Жена Сафонова расстроилась, что их пикантное домашнее видео удалили

Сегодня, 18:14
1

Супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина сообщила, что соцсеть удалила их пикантное видео.

«Рилс на 500 тысяч просмотров был удален за шлепок по жопе от мужа. Сэнкс!» – написала жена игрока.

  • Ради Марины Сафонов ушел от бывшей жены Анастасии и дочери.
  • В январе 2024 года Никулинский суд Москвы постановил выплачивать четверть доходов Сафонова на содержание дочери. Игрок обжаловал решение, однако 26 августа Мосгорсуд утвердил его, оно вступило в законную силу.
  • У Сафонова 6 матчей в основе «ПСЖ» подряд.

Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Max-Min-vkontakte
1771958326
мораль: не надо выставлять напоказ шлепки по жопе (да и по другим интимным частям тела тоже))
Ответить
