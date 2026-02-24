Жена Сафонова расстроилась, что их пикантное домашнее видео удалили

Супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина сообщила, что соцсеть удалила их пикантное видео.
«Рилс на 500 тысяч просмотров был удален за шлепок по жопе от мужа. Сэнкс!» – написала жена игрока.
- Ради Марины Сафонов ушел от бывшей жены Анастасии и дочери.
- В январе 2024 года Никулинский суд Москвы постановил выплачивать четверть доходов Сафонова на содержание дочери. Игрок обжаловал решение, однако 26 августа Мосгорсуд утвердил его, оно вступило в законную силу.
- У Сафонова 6 матчей в основе «ПСЖ» подряд.
Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк