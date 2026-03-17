Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черданцев сказал, есть ли кризис в ЦСКА

17 марта, 09:17
4

Комментатор Георгий Черданцев объяснил, с чем связана серия ЦСКА из 4 поражений подряд в РПЛ.

– У ЦСКА 4 поражения подряд в чемпионате. О чем это говорит?

– О том, что у нас очень конкурентный чемпионат. При этом ЦСКА в Кубке по делу обыграл «Краснодар». Если бы они уступили в том матче, то можно было бы говорить о кризисе.

Возможно, ЦСКА не повезло с календарем. Они подряд играли с очень сильными командами, не позавидуешь. «Ахмат» на своем поле всегда хорош, «Динамо» сейчас на ходу, «Балтика» одна из лучших команд сезона. В своем нынешнем состоянии в Калининграде они должны обыгрывать всех подряд. Проиграть в Калининграде это не сенсация.

Ни в одном из последних проигранных матчей ЦСКА не был однозначным фаворитом. При этом, «Краснодар» в кубке обыграли по делу, а игра в декабре была на мой взгляд одной из лучших со стороны обеих команд. Да, проиграли, но провала там не было.

Это не системный кризис. Если бы он был, то тогда бы и в кубке проиграли. Я бы не искал тут черную кошку у темной комнате. Это просто стечение обстоятельств. Плюс, идет определенная перестройка.

ЦСКА потерял ведущего центрального защитника, почему это было сделано, мы до сих пор внятного объяснения не услышали. То, что нужен был нападающий – звучит не совсем убедительно. Дивеев слишком крут, чтобы его на кого‑то менять. Лусиано, к сожалению, пока забил ноль мячей. Наверное, он качественный игрок, но в «Зените» сидят понимающие люди, они бы не отдавали топового игрока.

Добавляется и новый игрок на ключевую позицию в центр поля в лице Баринова. Радимов у меня в эфире прямым текстом сказал, что Баринов выглядит как инородное тело. Центральная ось – ключевая ось команды, она полностью новая у ЦСКА.

Уходит основной центральный защитник, пришли новые центральный полузащитник и центральный нападающий. Команда не сохранила стабильный результат, как было в первой части сезона – это ожидаемо при таких переменах. С учетом победы над «Краснодаром» не думаю, что у ЦСКА есть кризис. Идет вполне естественный процесс адаптации новых людей в команде.

  • Гостевое поражение от «Балтики» (0:1) в матче 21-го тура РПЛ стало для ЦСКА 4-м подряд в чемпионате России. Ранее москвичи проиграли «Динамо» (1:4), «Ахмату» (0:1) и «Краснодару» (2:3).
  • В первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России красно-синие на своем поле обыграли со счетом 3:1 «Краснодар».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Черданцев Георгий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1773729820
Смешной Чердак! Дивеев косячник и хрустальная ваза.Вместо него 3 отличных футболист.ЦСКА всё будет норм и поборется за Чемпионство.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1773729901
Раньше, когда Чердак комментировал, я выбрасывал телевизоры из окна, потом понял, зачем такие жертвы,стал просто выключать звук
Ответить
aldo conte
1773735183
Чурбанцев выдаёт желаемое за действительное. О каком конкурентном чемпионате можно говорить при наличии вечного чемпиона, и все знают что это за клуб. Я уже не говорю о том, что если когда-нибудь нас допустят до еврокубков, там нас ждёт полный обсерон. И кому он нужен такой "конкурентный чемпионат"?
Ответить
bset
1773742386
Балтика значит должна всех обыгрывать, а якобы претендующий на чемпионство ЦСКА ничего не должен)) Ну закончим на 5м и будем говорить "Так-то мы чемпионы, просто вот тут сложно, тут невозможно, здесь погода и поле не те, здесь настроение не очень было, а так мы всех победили" А так дальше Краснодар в кубке, у нас +2. Если не проходим, то можно думать о перестановках летом. В чемпионате Динамо Мх, Акрон, Сочи, Крылья, Ростов, Рубин. Ну раз нам так не повезло с календарем, то здесь значит повезло и по итогу 18 очков нужно забирать до игры с Зенитом. Иначе я не понимаю, какие тут оправдания.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 