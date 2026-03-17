Черданцев сказал, есть ли кризис в ЦСКА

Комментатор Георгий Черданцев объяснил, с чем связана серия ЦСКА из 4 поражений подряд в РПЛ.

– У ЦСКА 4 поражения подряд в чемпионате. О чем это говорит?

– О том, что у нас очень конкурентный чемпионат. При этом ЦСКА в Кубке по делу обыграл «Краснодар». Если бы они уступили в том матче, то можно было бы говорить о кризисе.

Возможно, ЦСКА не повезло с календарем. Они подряд играли с очень сильными командами, не позавидуешь. «Ахмат» на своем поле всегда хорош, «Динамо» сейчас на ходу, «Балтика» одна из лучших команд сезона. В своем нынешнем состоянии в Калининграде они должны обыгрывать всех подряд. Проиграть в Калининграде это не сенсация.

Ни в одном из последних проигранных матчей ЦСКА не был однозначным фаворитом. При этом, «Краснодар» в кубке обыграли по делу, а игра в декабре была на мой взгляд одной из лучших со стороны обеих команд. Да, проиграли, но провала там не было.

Это не системный кризис. Если бы он был, то тогда бы и в кубке проиграли. Я бы не искал тут черную кошку у темной комнате. Это просто стечение обстоятельств. Плюс, идет определенная перестройка.

ЦСКА потерял ведущего центрального защитника, почему это было сделано, мы до сих пор внятного объяснения не услышали. То, что нужен был нападающий – звучит не совсем убедительно. Дивеев слишком крут, чтобы его на кого‑то менять. Лусиано, к сожалению, пока забил ноль мячей. Наверное, он качественный игрок, но в «Зените» сидят понимающие люди, они бы не отдавали топового игрока.

Добавляется и новый игрок на ключевую позицию в центр поля в лице Баринова. Радимов у меня в эфире прямым текстом сказал, что Баринов выглядит как инородное тело. Центральная ось – ключевая ось команды, она полностью новая у ЦСКА.

Уходит основной центральный защитник, пришли новые центральный полузащитник и центральный нападающий. Команда не сохранила стабильный результат, как было в первой части сезона – это ожидаемо при таких переменах. С учетом победы над «Краснодаром» не думаю, что у ЦСКА есть кризис. Идет вполне естественный процесс адаптации новых людей в команде.