Мостовой: «Мусаев должен сказать: «Извините, я ухожу»

Александр Мостовой ждет отставку главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева по собственному желанию.

Краснодарцы финишировали вторыми в РПЛ.

Они упустили лидерство в чемпионате за тур до финиша, проиграв «Динамо» (1:2).

В суперфинале FONBET Кубка России «быки» потерпели поражение от «Спартака» в серии пенальти.

«Краснодару» надо задуматься. Кто у них там главный тренер, который нам всем про футбол рассказывает? Им нужно задуматься.

Проиграли в предпоследнем туре чемпионат, а теперь еще и Кубок. Если у него есть кое‑что, он (Мусаев) должен сказать: «Извините, я ухожу». Есть там один такой человек», – заявил Мостовой.