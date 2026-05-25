Мостовой: «Мусаев должен сказать: «Извините, я ухожу»

Сегодня, 14:15
6

Александр Мостовой ждет отставку главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева по собственному желанию.

  • Краснодарцы финишировали вторыми в РПЛ.
  • Они упустили лидерство в чемпионате за тур до финиша, проиграв «Динамо» (1:2).
  • В суперфинале FONBET Кубка России «быки» потерпели поражение от «Спартака» в серии пенальти.

«Краснодару» надо задуматься. Кто у них там главный тренер, который нам всем про футбол рассказывает? Им нужно задуматься.

Проиграли в предпоследнем туре чемпионат, а теперь еще и Кубок. Если у него есть кое‑что, он (Мусаев) должен сказать: «Извините, я ухожу». Есть там один такой человек», – заявил Мостовой.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Мостовой Александр
Комментарии (6)
Alexander.saf
1779707891
Мост одурел совсем
АлексМак
1779708145
Вот это верно.
Константин-Шапкин-google
1779708493
Не соглашусь с Александром. Краснодар сильная и мощная команда,показавшая хороший результат в этом году.
andr45
1779708875
Ничего не понимаю. Почему такие сопли по составу Краснодара? В составе Краснодара 14 легионеров и 14 российских. Стоимость игроков — третья в РПЛ. Тяжелый календарь? Но 23.05 МУСАЕВ сказал, что «на игре с «Оренбургом» в последнем туре уже были эмоционально восстановлены, потому что одержали победу, провели хороший матч». Может быть, дело в тренере, который, судя по поведению костоломов из Краснодара, дал установку если не переломать ноги спартаковцам, то напугать их возможными травмами. Особо отличался Кривцов, который с одобрения решалы откровенно избивал Угальде, угрожая ему, что случайно попало в кадр. Но «Спартак» выстоял. Карседо показал, что Мусаев, получивший в наследство от Ивича отлично скомпонованную команду, как тренер еще слабоват.
almanev
1779709251
Краснодар не Реал чтобы за второе место увольнять тренера
Красногорск_Фан
1779709633
Можно относиться к вопросу по разному. Но разумный человек спросил бы болел Краснодара. Это их дело. А что там нужно по мнению болельщиков других клубов. Никогда пожалуй не видел со стороны болельщиков и владельца Краснодара лютого и систематического негатива. Семаку больше достается, или Биличу перед отставкой. Что касается самой команды то никто не знает что было бы, если бы. В матче с Динамой Боселли запорол на последних минутах выход 1 на 1 при ничейном счете, затем в кубке пеналь. Очень незначительные причины для отсутствия выигрыша 2-х трофеев. Сезон команда сильно провела.
Мостовой: «Мусаев должен сказать: «Извините, я ухожу»
