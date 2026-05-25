Отец Боселли ответил критикам своего сына

Сегодня, 13:12
4

Пабло Боселли, отец и агент нападающего «Краснодара» Хуана Боселли, высказался о критике в адрес своего сына.

«Хуан хорошо провел первую половину сезона, адаптируясь к новым для себя условиям. В матче против «Динамо» Хуан неожиданно создал голевой момент, отлично завершил атаку мощным низким ударом, но вратарь совершил великолепный сейв. А во вчерашнем финале против «Спартака» он пробил мощно и низко пенальти, но вратарь соперника снова отлично отразил удар. Таков футбол.

Что касается «Краснодара», то они сохраняют семейные ценности и очень хорошо поддерживают Хуана Мануэля. Болельщики и жители Краснодара в целом тоже особенные: они заботятся о своих игроках независимо от результатов, что трудно увидеть в современном футбольном мире.

Теперь нужно смотреть вперед, Хуан не будет посыпать голову пеплом. С полноценной предсезонной подготовкой в составе «Краснодара» мы обязательно увидим того Хуана Мануэля Боселли, которого привыкли видеть», – сказал Пабло Боселли.

  • Уругвайский нападающий не смог реализовать голевой момент в матче 29-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2), а также не забил послематчевый пенальти в суперфиналее FONBET Кубка России со «Спартаком» (1:1, по пенальти 3:4).
  • В этом сезоне 26-летний Боселли провел 17 матчей за «Краснодар» (1 гол, 2 ассиста), а до этого 20 игр за «Пари НН» (10 голов).

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Боселли Хуан
Комментарии (4)
Цугундeр
1779705115
Батя уже новый дом справил, поди..)
Император 1
1779705652
Не забудь ему мороженое купить, чтобы не расстраивался)
...уефан
1779706072
...удобнее всего всех собак повесить на пацанчика-Боселли...
